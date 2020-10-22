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У Космосбека Чолпонбаева в СИЗО-1 случился инфаркт

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- Екатерина Улитина
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У экс-министра здравоохранения КР Космосбека Чолпонбаева в СИЗО-1 случился инфаркт миокарда. Об этом сообщает Национальный центр КР по предупреждению пыток.

"Сегодня утром, 22 октября поступил сигнал о том, что состояние здоровья Космосбека Чолпонбаева резко ухудшилось и представляет угрозу его жизни. В настоящее время он находится в Национальном Центре кардиологии и терапии имени Академика Миррахимова с инфарктом миокарда", - говорится в сообщении Наццентра.

Отмечается, что сотрудники НЦПП незамедлительно выехали к Чолпонбаеву. Однако, конвоир их не пропустил и не позволил провести встречу, кпотребовав принести письменное разрешение начальника СИЗО-1, где экс-министр содержится под арестом.

По факту воспрепятствования Национальный центр направил заявление в органы прокуратуры.

Напомним, Космосбек Чолпонбаев подозревается в заключении невыгодного контракта на поставку лекарств и медоборудования и консультативных услуг. По решению суда на время следствия экс-министр здравоохранения помещен под стражу в СИЗО-1.


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URL: https://www.vb.kg/393410
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, больница, Космосбек Чолпонбаев, СИЗО
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