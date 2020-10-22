В Верховном суде ответили на обвинения АКС ГКНБ в коррупции

Пресс-служба Верховного суда КР распространила официальный комментарий на распространённое сообщение АКС ГКНБ.

Отмечается, что Верховный суд Кыргызской Республики обеспокоен заявлением Госкомитета о якобы имеющихся фактах коррупции в ведомстве.

"В этой связи высший судебный орган сообщает, что судебная ветвь власти беспрерывно вела, и далее будет вести борьбу с коррупционными проявлениями, как среди судей, так и среди сотрудников судебных органов страны.

В связи с чем, безапелляционный тон заявления пресс-службы ГКНБ Кыргызской Республики, обвиняющего руководство Верховного суда Кыргызской Республики в неправомерных действиях, вызывает недоумение. Более того, такого рода заявление нарушает незыблемый конституционный принцип презумпции невиновности.

Верховный суд Кыргызской Республики выражает уверенность в том, что следствие установит виновных, если таковые имеются, как среди работников судебной системы, так и среди представителей частных организаций", - говорится в сообщении.