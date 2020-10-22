Задержание Камчы Кольбаева сравнили с шоу

Задержание кримавторитета Камчы Кольбаева напоминает больше шоу. Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась юрист и адвокат Алия Турумбекова.

По ее словам, следствию крайне сложно будет доказать причастность Кольбаева к ОПГ.

- Начнем с того, что доказательства причастности человека к ОПГ, а тем более ее организации, должны быть прямыми, а не косвенными. Это вам любой юрист скажет. То есть либо сами члены организованной преступной группировки должны дать против него показания, либо пострадавшие от этой ОПГ. А если вспомнить, что Кольбаева уже пытались осудить по этой статье и тогда все свидетели отказались от своих показаний, то и на этот раз подобный вариант не исключен, - сказала Турумбекова.

Работа по выявлению ОПГ – это кропотливый оперский труд, как наружное наблюдение, внедрение, сбор информации и так далее, отметила эксперт.

- Я сама работала следователем и поэтому знаю, как все это делается. Есть оперативная информация, которая обязательно проверяется и если она подтверждается, то тогда и проводят задержание. В случае с Кольбаевым все слишком быстро происходит и поэтому есть подозрение, что перед нами просто разыграли шоу, - добавила она.