Погода
$ 80.44 - 80.80
€ 94.47 - 95.59

Министр Казакбаев накануне своего визита в РФ заручился поддержкой ОС МИД

328  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне начавшегося сегодня, 22 октября, визита главы МИД КР Руслана Казакбаева в Россию состоялось важное заседание Общественного совета МИД КР с участием главы МИД, на котором новому главе ведомства напомнили про его назначение на этот пост в 2010 году, когда он проявил себя как кризис-менеджер. Об этом сообщили VB.KG собственные источники.

"Общественный совет подчеркнул легитимность утвержденного Жогорку Кенешем Правительства республики, в том числе главы МИД. Также отмечена положительная активизация деятельности МИД в информационной сфере о стабилизации внутри политического положения страны, а также переговоров и встреч с послами зарубежных государств и с представителями международных организаций.

Членами Общественного совета даны рекомендации и пожелания по широкому спектру направлений деятельности центрального аппарата МИД и загранучреждений Кыргызской Республики, насчет роли и задач внешнеполитического ведомства с учетом политической, социально-экономической ситуации в республике.

В частности, речь шла о подготовке к предстоящим выборам на находящихся за рубежом избирательных участках, об активизации деятельности МИД в случае второй волны COVID-19. Была подчеркнута необходимость усиления работы ведомства по разработке детализированного плана мероприятий по противодействию коррупции.

Особое внимание члены Совета акцентировали на активизации деятельности загранпредставительств КР по привлечению инвестиций, информационной и имиджевой работе в странах пребывания.

В состав ОС МИД входят опытные дипломаты и общественные деятели Ишенкуль Болджурова, Айнура Адиева, Уран Ахметов, Рустам Алеев, Калыгуль Бейшеналиева, Айбек Дунканаев, Аманат Ишимов, Евгений Каблуков, Азамат Найманбаев, Тологон Рахатбеков".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393419
Теги:
выборы, коррупция, Россия, COVID-19, МИД, Руслан Казакбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  