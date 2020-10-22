Министр Казакбаев накануне своего визита в РФ заручился поддержкой ОС МИД

Накануне начавшегося сегодня, 22 октября, визита главы МИД КР Руслана Казакбаева в Россию состоялось важное заседание Общественного совета МИД КР с участием главы МИД, на котором новому главе ведомства напомнили про его назначение на этот пост в 2010 году, когда он проявил себя как кризис-менеджер. Об этом сообщили VB.KG собственные источники.

"Общественный совет подчеркнул легитимность утвержденного Жогорку Кенешем Правительства республики, в том числе главы МИД. Также отмечена положительная активизация деятельности МИД в информационной сфере о стабилизации внутри политического положения страны, а также переговоров и встреч с послами зарубежных государств и с представителями международных организаций.

Членами Общественного совета даны рекомендации и пожелания по широкому спектру направлений деятельности центрального аппарата МИД и загранучреждений Кыргызской Республики, насчет роли и задач внешнеполитического ведомства с учетом политической, социально-экономической ситуации в республике.

В частности, речь шла о подготовке к предстоящим выборам на находящихся за рубежом избирательных участках, об активизации деятельности МИД в случае второй волны COVID-19. Была подчеркнута необходимость усиления работы ведомства по разработке детализированного плана мероприятий по противодействию коррупции.

Особое внимание члены Совета акцентировали на активизации деятельности загранпредставительств КР по привлечению инвестиций, информационной и имиджевой работе в странах пребывания.

В состав ОС МИД входят опытные дипломаты и общественные деятели Ишенкуль Болджурова, Айнура Адиева, Уран Ахметов, Рустам Алеев, Калыгуль Бейшеналиева, Айбек Дунканаев, Аманат Ишимов, Евгений Каблуков, Азамат Найманбаев, Тологон Рахатбеков".