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Милиция ищет родственников умершего мужчины. Осторожно фото!

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- Виктория Гунгер
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Милиция ищет родственников мужчины, труп которого найден на улице столицы больше года назад.

Как отмечается, тело неизвестного европейской внешности найдено еще 3 мая 2019 года примерно в 10:00 часов возле дома по улице Уметалиева в Бишкеке. Примерный возраст умершего 45-50 лет.

Следственной службой УВД Ленинского района столицы данный факт зарегистрированы в ЕРПП.

- Приметы: рост 160-165 см., глаза карие, среднего телосложения, лицо овальное, волосы русые, длиной 5 см. Особые приметы: зубы на верхней челюсти с права 4,5,6 зубы свои естественные, слева 3,4,6 зубы свои, остальные отсутствует. На нижней челюсти справа 6-зуб отсутствует и слева 6-зуб отсутствует, остальные зубы все свои, целы. При осмотре неопознанного трупа мужчины, нем были: черная кепка с надписью "PORSCHE", синяя джинсовая куртка, серый свитер, серая футболка с длинными рукавами, серые спортивные брюки, на ногах серо-синие кроссовки с синими шнурками.

- Уважаемые граждане, просим оказать содействие по установлению вышеуказанного найденного трупа мужчины. Всех, кто располагает какими-либо данными о мужчине на фото, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (705) 450-553, 0 (553) 102-465, 0(312) 352-605 и 102, - отмечает пресс-служба УВД Ленинского района.


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URL: https://www.vb.kg/393420
Теги:
ГУВД, Ленинский район, погибшие, розыск, труп, Бишкек, Кыргызстан
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