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В Москве встретились глава МИД Кыргызстана и генсек ОДКБ

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- Евгений Денисенко
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В Секретариате ОДКБ состоялась встреча генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася и министром иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаевым, который находится в российской столице с рабочим визитом.

"В дружественной и доверительной атмосфере состоялся обстоятельный обмен мнениями о целях и задачах ОДКБ в нынешней непростой международной обстановке, планах деятельности Организации", сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Как отметили в пресс-службе, Руслан Казакбаев подтвердил приверженность кыргызской стороны всем обязательствам, ранее взятым в формате ОДКБ. Он также с удовлетворением отметил готовность Кыргызской Республики содействовать повышению эффективности многоплановой деятельности ОДКБ, ее организационному обеспечению и кадровому наполнению.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал собеседника о работе, проводимой в Организации по подготовке к предстоящим заседаниям ее уставных органов.

Казакбаев и Зась обсудили вопросы внешнеполитической координации в формате ОДКБ и подготовку к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности.

Стороны условились о плотном взаимодействии в вопросах обеспечения надежной безопасности государств - членов ОДКБ и стабилизации международной ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/393423
Теги:
визит, МИД, ОДКБ, Руслан Казакбаев
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