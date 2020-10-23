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Маски рекомендуется не снимать

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- Нина Ничипорова
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Из–за осложнения эпидемиологической ситуации в республике и роста больных коронавирусом и внебольничной пневмонией Минздрав начал открывать отделения в стационарах для их лечения. Такого больше не случится, когда катастрофически не хватало мест в больницах, заверили в Министерстве здравоохранения.

На первом этапе предполагается создать 4 тысячи 794 койко–места, в основном пока в инфекционных отделениях и стационарах, в том числе 590 коек для интенсивной терапии. А потом по мере увеличения больных и терапевтические отделения в стационарах смогут принять 3 тысячи 369 пациентов с COVID–19, в том числе 634 нуждающихся в интенсивной терапии.

На сегодня в лечебных учреждениях уже имеется 2 тысячи 739 мест, в том числе 282 в палатах интенсивной терапии (ПИТ). По–прежнему больше всего больных и сейчас и, как предполагают, будет в Бишкеке. Поэтому и больше коек развернут именно в столичных клиниках. В Бишкеке планируется создать еще 2 тысячи 477 коек. Сначала для 1759 человек с коронавирусом, потом еще - 718.

В больнице Кыргызско–Турецкой дружбы для оказания помощи пациентам с тяжелыми формами COVID–19 уже развернуты 70 коек, в городской клинической больнице - 92 койки, в Национальном центре фтизиатрии - 38, в Национальном госпитале - 80 коек.

Во всех областях сейчас создаются места в лечебных организациях на случай массового поступления больных. Например, в Токмаке готово к приему пациентов отремонтированное здание инфекционного отделения территориальной больницы на 216 коек. Завершена и сдана в эксплуатацию реконструкция старого здания Баткенского областного центра семейной медицины под больницу на 90 коек.

Как заявила в интервью "Вечерке" директор департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Минздрава Гульмира Шакирова, на сегодня страна обеспечена препаратами для лечения коронавирусной инфекции в полном объеме. Нет дефицита ни по одному наименованию. Лекарства имеются с большим запасом. Среди них - антибиотики, гепарин. Вопрос с логистикой закупленных средств тоже решился.

- На этот раз мы действуем на опережение, чтобы не допустить повторения июльского дефицита, - сказала она.

Но и сами кыргызстанцы должны быть настороже. Количество больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией заметно растет.

- Коронавирус никуда не делся. Но люди равнодушно относятся к соблюдению санитарных правил. В результате количество инфицированных увеличилось. В связи с этим Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации просит граждан надевать маски, соблюдать дистанцию между людьми не менее 1 метра, мыть руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывать антисептиком. Постарайтесь одеваться потеплее, - порекомендовала его руководитель Нурила Алтымышева.

Алтымышева подчеркнула, что в осенне–зимний период увеличивается и количество респираторных инфекций и гриппа, что усугубляет эпидемиологическую ситуацию.


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URL: https://www.vb.kg/393426
Теги:
Кыргызстан, больница, коронавирус, маски
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