Кыргызстан и Россия укрепят сотрудничество в религиозной сфере

Пути реализации эффективной политики в религиозной сфере, повышения качества светского и религиозного образования и другие актуальные вопросы были обсуждены в ходе встречи председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина и министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева. Их диалог состоялся 22 октября в Москве, в ходе рабочего визита главы внешнеполитического ведомства КР в РФ.

С российской стороны во встрече также приняли участие первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, заместитель председателя ДУМ РФ по международным делам Рушан Аббясов.

Как отметили в ДУМ РФ, с муфтием шейхом Равилем Гайнутдином главе МИД КР Руслану Казакбаеву не раз доводилось встречаться и общаться в ходе его дипломатической службы. Тепло поприветствовав собеседника, муфтий выразил искренние братские чувства в адрес кыргызстанцев. И подчеркнул: "Главнейшим приоритетом любого политика должны быть мир и согласие в обществе, а российские мусульмане неизменно стоят рядом со своими единоверцами в Кыргызстане, возносят молитвы за развитие и процветание республики, за прекрасное будущее Кыргызстана".

"Мы − ваши братья. Те, кто молится о вас, желают вам добра, и в вашем лице желают добра братскому кыргызскому народу и всем живущим в Кыргызстане", − обратился к министру и сопровождавшим его сотрудникам посольства КР в РФ духовный лидер. Он также высказал слова приветствия и молитвенных пожеланий в адрес исполняющего обязанности президента КР Садыра Жапарова.

В ответном слове Руслан Казакбаев подтвердил стремление руководства Кыргызстана укреплять согласие в обществе. Он отметил важную роль духовенства и старейшин в стабилизации обстановки в республике и выразил благодарность российской стороне, оказывающей поддержку Кыргызстану в трудных ситуациях.

Собеседники пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего взаимодействия по рассмотренной проблематике. Делегация Кыргызстана также осмотрела Московскую Соборную мечеть и совершила в ней молитву.