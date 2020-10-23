Россия и Кыргызстан остаются стратегическими партнерами

Россия и Кыргызстан сохраняют отношения стратегического партнерства. Об этом было заявлено в ходе состоявшейся 22 октября в Москве встрече председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева с министром иностранных дел КР Русланом Казакбаевым.

Во встрече приняли участие заместитель председателя этого комитета, заместитель сопредседателя от российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики Фарит Мухаметшин и заместитель председателя данного комитета Баир Жамсуев.

Собеседники обменялись мнениями по различным аспектам двустороннего сотрудничества в различных сферах. Отметив высокий уровень кыргызско-российского межпарламентского взаимодействия, они высказались за усиление использования инструментов парламентской дипломатии для придания дополнительных импульсов развитию сотрудничества между обеими дружественными странами.

"Первая зарубежная поездка руководителя внешнеполитического ведомства Киргизии после назначения на эту должность 14 октября, – четкая фиксация стратегического характера двусторонних отношений. Россия и Киргизия остаются партнерами и союзниками", - отметил Константин Косачев.

"Внимательно наблюдаем за внутриполитическими событиями в Киргизской Республике. С удовлетворением отмечаем, что они не оказывают негативного влияния на ключевые вопросы российско-киргизского сотрудничества", - продолжил парламентарий.

Он подчеркнул, что межпарламентское сотрудничество является важной составляющей межгосударственных отношений, а российские и кыргызские законодатели успешно работают на площадках многих международных организаций.

"Уверен, что такая работа является взаимополезной и нуждается в дальнейшем развитии и укреплении", - заключил глава Комитета СФ по международным делам.

В свою очередь, Руслана Казакбаев подтвердил приверженность кыргызской стороны ранее взятым двусторонним и многосторонним договоренностям. И подчеркнул, что Кыргызстан придает приоритетное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией.

Глава МИД КР также затронул вопросы предоставления экономической помощи Кыргызстану для содействия реформам в нем, продолжения активного взаимодействия в борьбе с коронавирусом, полного возобновления авиасообщения между КР и РФ, другие актуальные темы. В ответ, как сообщили в посольстве КР в РФ, была подтверждена готовность содействия положительному рассмотрению этих вопросов российской стороной.