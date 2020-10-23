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Большая часть нагрузки - на плечах участковых милиционеров

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- Виктория Гунгер
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Участковых милиционеров - сотрудников сферы охраны правопорядка, жители города знают, лучше всех! Это те люди, которые рядом каждый день. Помогают разобраться с житейскими бедами и проблемами, отмечают в УВД Ленинского района.

- Лейтенант милиции Мидин Асылбекович Кенебаев - участковый милиции второго городского отдела УВД Ленинского района. Он уже год следит за спокойствием жителей жилмассива Ак-Орго, с общей численностью население более четырёх с половиной тысячи человек. К слову, этот район обслуживают 5 участковых милиционеров. Коллектив хороший, все стараются помогать друг другу при обеспечении общественного порядка. Участковых называют универсалами своего дела, ведь им приходится лично заниматься сразу всем: вести документацию, составлять протоколы и раскрывать преступления,- пояснили в УВД.

Своё свободное время Мидин Асылбекович проводит с семьёй. По его мнению, именно семья, его поддержка, дает ему опору и помогает ему преодолеть все трудности.


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URL: https://www.vb.kg/393432
Теги:
Ленинский район, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, МВД
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Комментарии
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23.10.2020, 11:06

WTF? О чем эта новость? Вечерка вы пробиваете дно...

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