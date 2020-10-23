За кресло президента будут бороться Жапаров и Бабанов. Остальные - статисты

Итак, парламент принял законопроект о приостановлении действия некоторых норм Конституционного закона "О выборах президента и депутатов ЖК". Согласно этому документы, парламентские выборы пройдут после конституционной реформы.

Однако, эти изменения не касаются президентских выборов, которые преположительно назначат на 10 января 2021 года. Это означает, что сегодня, в принципе, можно говорить о старте президентской кампании. И главная интрига на сегодня: кто же в ней будет участвовать в качестве кандидатов?

Очевидно, что в их числе останется Садыр Жапаров. Сегодня и.о. президента действует от лица простого народа, который, собственно, и привел его к власти. К выборам его реноме, скорее всего, не поменяется. При этом, нужно понимать, что на голосовании 4 октября электорат, поддерживающий партию Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева проявил серьезную активность: "Мекенчил" преодолела семипроцентный барьер, несмотря на отстуствие административного ресурса и крупных финансовых вложений в агиткампанию. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сторонники Жапарова придут голосовать за своего кандидата и на президентские выборы.

Главным противником Садыра Жапарова на этих выборах станет, вероятно, Омурбек Бабанов. Сейчас политик занял выжидательную позицию, судя по всему, собирается с силами и готовится к большой гонке. Возможно, к нему снова примкнет Бакыт Торобаев, который в качестве самостоятельного претендента на президентскую должность сегодня не выглядит убедительно. Это усилит позиции Бабанова среди южного электората.

Против Омурбека Токтогуловича сегодня может сыграть то, что он преждевременно вступил в политическую борьбу, заключив сомнительный союз с Алмазбеком Атамбаевым. Это его демарш несколько озадачил сторонников Бабанова, которые привыкли считать бывшего президента врагом лидера "Республики" и не были готовы к внезапному объединению оппонентов. Помимо прочего, главный республиканец был и остается одним из олигархов, что не добавляет ему как кандидату в президенты привлекательности на фоне усиливающегося социально-экономического расслоения в стране.

Еще одним сильным кандидатом на будущих президентских выборах станет Адахан Мадумаров. У этого политика есть стабильная электоральная поддержка, позволяющая ему в отсутсвие больших денег на агитацию, набирать достаточно высокий процент на выборах, как в ЖК, так и президентских.

На октябрьские парламентские выборы он шел в альянсе с известными генералами МВД КР. Вполне возможно, что они поддержат его и в президентской гонке. Также не исключено, что в команде Мадумарова окажется Темир Сариев. Да, политики не смогли в чем-то договорится перед выборами в ЖК, но сейчас ситуация сильно изменилась и компромисс между ними может быть найден.

Кандидатом от либеральной прослойки населения Кыргызстана станет, несомненно, лидер партии "Реформа" Клара Сооронкулова. Бывшую судью Конституционной палаты Верховного суда КР в ее политической карьере сегодня поддерживают представители множества неправительственных организаций, действующих в республике, а также столичная молодежь.

Темная лошадка будущих выборов – Таалатбек Масадыков. После выборов в президенты 2017 года, в которых Масадыков участвовал в качестве кандидата, он продолжает поддерживать и укреплять свои имидж политического деятеля, эксперта по региональной безопасности и международным отношениям за счет публикаций в СМИ и социальных сетях.

Непонятно сегодня, кто сможет оказать ему финансовую поддержку, необходимую для проведения выборной кампании. Однако, учитывая, что недавно Масадыков дал лестную характеристику Райымбеку Матраимову, назвав его человеком с уникальными организаторскими способностями, нельзя исключать, что в итоге он может стать кандидатом от этого влиятельного клана.