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В мэрии Бишкека провели госзакупки с нарушениями. Ведется следствие

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт проведения государственных закупок районного центра образования Бишкека без проведения соответствующего тендера. Об сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в период с 2011-2018 годы должностные лица районного центра Бишкека, вступив в сговор с представителями одной из ОсОО, осуществляли закупку услуг по подготовке элеваторных узлов, обслуживание и проверки приборов учета тепловой и электрической энергии, а также холодной и горячей воды без соответствующего конкурса, т.е. без проведения тендера.

При этом по предварительным подсчетам ущерб муниципалитету составляет около 30 млн. сомов.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/393437
Теги:
ГКНБ, мэрия, госзакупки, Бишкек
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