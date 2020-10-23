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Депутатам предложили отремонтировать свои кабинеты в ЖК за свой счет

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- Бакыт Басарбек
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Народный избранник и кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан" Марлен Маматалиев предложил своим коллегам отремонтировать свои кабинеты в здании Жогорку Кенеша за свой счет. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, государству лучше потратить деньги, выделяемые на ремонт Белого дома, на погашение внешнего долга.

"Сейчас по понятным причинам Белый дом нуждается в ремонте. Правительство готово выделить на него 450 млн сомов. Хотя 90% депутатов могут позволить себе отремонтировать собственный кабинет самостоятельно.

Предлагаю каждому депутату сделать ремонт в кабинете за свой счёт, давайте сами купим компьютеры и все необходимое для работы.

И тогда эти 450 млн, выделяемые государством мы сможем направить на погашение внешнего долга - на решение первостепенной проблемы на данный момент", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/393440
Теги:
ремонт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Марлен Маматалиев, Депутат
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