Кандидат в депутаты от "Ордо" Элдар Аттокуров стал замрукапа правительства

Кандидат в депутаты от партии "Ордо" Элдар Аттокуров стал замрукапа правительства КР.

Аттокуров Элдар Эртабылдыевич назначен заместителем руководителя аппарата правительства Кыргызской Республики, заведующим отделом организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата правительства Кыргызской Республики.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 23 октября, премьер-министр КР Садыр Жапаров.

Напомним, Элдар Аттокуров в 2011 – 2012 гг. был экспертом отдела информационной политики аппарата правительства КР, спичрайтером премьер-министра КР Омурбека Бабанова.

В 2012 – 2016 гг. занимал должность замначальника управления профессионального образования Министерства образования и науки КР. А в 2016 г. работал главным специалистом управления профессионального образования МОиН КР. В 2019 стал коммерческим директором ОсОО "Капитал Билдинг ЛТД".

Является кандидатом в депутаты ЖК от партии "Ордо". В списке шел под номером 2. По данным партии, у Элдара Аттокурова среднее общее образование, на момент выборов он числился безработным.