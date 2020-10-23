Нариман Тюлеев заявил о своей готовности вернуться в мэрию

Не прекращаются попытки силой захватить руководящий пост в мэрии Бишкека. Об этом сообщил экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев.

Ранее сообщалось, что некий Торохан Жунусбеков приходил в муниципалитет и угрожал сотрудникам, настаивая на своем назначении. Торохан Жунусбеков известен бишкекчанам как участник различных митингов, например он выступал против феминале в музее ИЗО, еще он был кандидатом в депутаты ЖК от партии "Мекенчил".

"Сегодня претендент на мэра города Бишкек, не буду называть имен, но они широко обсуждаются во всех СМИ, оказывается приходил в мэрию. К кому, зачем мне неизвестно. Уважая установившийся институт и символ власти, я заявил об уходе с должности. Однако, вопреки здравому смыслу и не желая стабилизации в угоду своей жажде власти попытки проникнуть и захватить силой не прекращаются. Я обращаюсь к вам. Хотите мериться силой? Идите на выборы в горкенеш 11 апреля 2021 года и силой убеждения заставьте горожан поверить вам. Тогда и посмотрим у кого какой кредит доверия", - написал Тюлеев.

Он заявил, что готов отозвать свое заявление об отставке с поста первого вице-мэра и вернуться в муниципалитет. Тюлеев подчеркнул, что его назначение является абсолютно законным и не вызывает сомнений. Более того де-юре он до сих пор является вице-мэром столицы.

"Если договоренности не будут соблюдаться, если не прекратится давление на сотрудников мэрии, если ситуация с пандемией ухудшится, если всякие захватчики не перестанут будоражить город, то как первый вице-мэр я обязан буду обеспечить безопасность сотрудников и бесперебойность работы. Мэрия способна призвать сотни и тысячи горожан в ряды ДНД, готовых обеспечить стабильную работу и охрану здания мэрии и я могу это организовать. И судя по откликам, неравнодушные могут оцепить мэрию в десятки рядов.

Напомню, что признание легитимности власти в виде поздравлений или переговоров только начались со стороны международного сообщества, оно все еще с опаской наблюдает за нами. А на дворе новая волна пандемии и без поддержки международных и иностранных партнеров будет очень и очень тяжело. Последствия могут быть трагическими. И виной этому являются и те лица, кто качает лодку вопреки интересам всего народа. Одумайтесь и прекратите подставлять Премьер-министра и свой собственный народ!", - написал Нариман Тюлеев.

Напомним, 19 октября, мэр Бишкека Азиз Суракматов ушел в отставку, оставив исполняющим обязанности градоначальника Наримана Тюлеева, который в этот же день был назначен на пост первого виц-мэра. На следующий день у здания мэрии состоялся митинг не согласных с назначением. Участники были агрессивно настроены и даже попытались устроить потасовку внутри здания. На следующий день Нариман Тюлеев заявил, что покинет пост, чтобы не накалять ситуацию и не подогревать конфликт.