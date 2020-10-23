Дзюдоисты Кыргызстана отправились на турнир в Будапешт

На основании календарного плана основных республиканских и международных соревнований Дирекции по олимпийским видам спорта члены национальной сборной КР по дзюдо принимают участие в международном рейтинговом турнире "Grand Slam Hungary", который пройдет с 23 по 25 октября 2020 года в городе Будапешт (Венгрия).
Национальная сборная КР по дзюдо на этом турнире представлена в следующем составе:
1. Те Артур - 66 кг
2. Золоев Владимир - 81 кг
3. Шеров Эрлан - 90 кг
4. Фарух Булекулов - 90 кг (за счет других источников финансирования)
5. Краковецкий Юрий - свыше 100 кг
6. Кадыракунов Эркин – руководитель команды.
Отметим, что дзюдоисты командированы за счет Дирекции по олимпийским видам спорта.