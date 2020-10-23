Дзюдоисты Кыргызстана отправились на турнир в Будапешт

На основании календарного плана основных республиканских и международных соревнований Дирекции по олимпийским видам спорта члены национальной сборной КР по дзюдо принимают участие в международном рейтинговом турнире "Grand Slam Hungary", который пройдет с 23 по 25 октября 2020 года в городе Будапешт (Венгрия).

Национальная сборная КР по дзюдо на этом турнире представлена в следующем составе:

1. Те Артур - 66 кг

2. Золоев Владимир - 81 кг

3. Шеров Эрлан - 90 кг

4. Фарух Булекулов - 90 кг (за счет других источников финансирования)

5. Краковецкий Юрий - свыше 100 кг

6. Кадыракунов Эркин – руководитель команды.

Отметим, что дзюдоисты командированы за счет Дирекции по олимпийским видам спорта.