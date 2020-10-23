Нариман Тюлеев рассказал, что готов сделать для своего города

Новость о возвращении экс–градоначальника на работу в муниципалитет наделала много шума. И шума по большей части положительного, так как для многих горожан этот человек остается лучшим мэром за все время независимости республики. Именно при нем начали реализовываться масштабные проекты, связанные со строительством дорог, закупкой автобусов и многим другим. В том, что он может предложить городу сейчас, пытались разобраться корреспонденты "Вечерки".

Как это было

Во вторник теперь уже бывший глава столицы Азиз Суракматов представил коллективу мэрии Наримана Тюлеева в роли первого вице–мэра. При этом занимавший этот пост Алмаз Бакетаев остался в должности зама градоначальника по экономике и финансам, но без приставки "первый".

Естественно, это назначение моментально взбудоражило городскую общественность, так как все понимали, что сделано оно неспроста. Человек такого уровня вряд ли стремился к должности заместителя, а потому не задержится на ней надолго. И следующая новость расставила все на свои места: в отставку подал сам Азиз Суракматов.

К слову, это было не первое увольнение по собственному желанию со стороны Азиза Эмильбековича. Первый раз он ушел еще 6 октября, на следующий день после захвата "Белого дома" митингующими. В тот же день в мэрии появился самозванец, которого якобы выбрал народ. А 8 октября Суракматов все же вернулся на работу, объяснив свое отсутствие тем, что не хотел нагнетать обстановку, но при этом продолжал работать, только удаленно. Все вопросы с подчиненными решал по телефону. Звучало это, конечно, странновато, но никто особо не требовал подробностей.

Официальная причина его нынешней отставки - желание принять участие в парламентских выборах. Вот только от какой партии, Азиз Суракматов пока скрывает.

Что касается возвращения Тюлеева, ход получился довольно продуманным. Если бы Суракматов сразу ушел в отставку, чтобы освободить кресло Тюлееву, то это место по закону должен был занять первый вице–мэр, которым на тот момент являлся Алмаз Бакетаев. Нариману Ташболотовичу пришлось бы пройти через горкенеш, так как только он выбирает и утверждает кандидатуру на пост градоначальника.

Теперь же не нужно судорожно собирать народных избранников на сессию. А у этого созыва со сборами большие проблемы: они даже на заседания вовремя прийти не в состоянии. Да и не может уже нынешний созыв утвердить градоначальника, так как за полгода до окончания срока полномочий депутатов выборы мэра не назначаются. А став первым вице–мэром, Тюлеев без проблем пересел в освободившееся кресло городского главы. Правда, как выяснилось, всего на один день.

Прогноз ситуации

Нариман Тюлеев намерен работать на износ. И можно было не сомневаться в этом. Ведь в 2008–2010 годах, когда он был мэром, никогда не сидел на месте, находясь, что называется, в "полях". Именно он первым ввел практику пресс–туров, когда всех вице–мэров и руководителей структурных подразделений вместе с журналистами сажали в автобус и везли кататься по городу. По пути подмечались проблемные места и раздавались указания по их устранению.

Кроме того, Тюлеев первым начал практику утренних прогулок по городу, которые сыграли большую роль в наведении порядка. Причем ходил он всегда по разным улицам и, увидев мусор или еще какие–то недоработки, вызывал акимов, требовал незамедлительно принять меры.

Сейчас в числе первоочередных задач исполняющий обязанности градоначальника ставил перед собой пополнение бюджета. Именно поэтому он сразу дал указание собрать представителей городской Налоговой службы. Хотел выяснить, есть ли потенциал для пополнения казны за счет налоговых взносов. Ведь в случае обострения ситуации с коронавирусом необходимо иметь хотя бы месячный запас финансов.

Во время совещания с руководителями УГНС четырех районов столицы вице–мэр Алмаз Бакетаев сообщил, что в текущем году в бюджет поступило 6,2 миллиарда сомов. При этом план составлял 7,6 миллиарда. Выпадение связано с пандемией коронавируса. Хуже всего дела с собираемостью обстоят в Свердловском районе - 83,4 процента от плана. У остальных столичных подразделений Налоговой службы показатели варьируются от 91 до 95 процентов.

По итогам встречи Нариман Тюлеев поручил налоговикам в недельный срок проанализировать ситуацию, выполнить план по сборам либо освободить должности. К слову, он всегда довольно жестко разговаривал с ГНС, зная, что в городе собирается далеко не все, что должно.

Отдельно градоначальник высказался по вопросу скандального Проекта детальной планировки центральной части столицы. Напомним, этот документ сразу же взбудоражил общественность после появления. Люди посчитали, что с его помощью муниципалитет готовит почву для изъятия частной собственности, несмотря на то, что чиновники уверяли в обратном. Даже прокуратура Бишкека обнаружила недостатки в проекте.

Однако депутаты городского кенеша приняли его без обсуждения, чем спровоцировали судебные разбирательства, во время которых активисты потребовали отменить действие госакта. Примечательно, что к тому моменту доступ к документу был закрыт, даже суду удалось получить его не сразу.

Так вот, новый–старый мэр заявил, что сделает проект открытым. По его мнению, профильные структуры специально держат его в секрете, чтобы легче было вносить изменения в содержание. Но горожане должны знать, что и где собираются строить.

Как тогда сказал Нариман Тюлеев, в распоряжении у него всего полгода, чтобы показать результаты своей работы. К выборам в городской кенеш, которые как раз и пройдут в апреле, необходимо либо удивить горожан, либо уйти.

Думается, ему было бы что показать. Так как именно он начал крупные инфраструктурные проекты после долгого простоя с момента развала Советского Союза. Это его команда разрабатывала проект Южной магистрали и других улиц, при нем впервые произведена закупа большегрузных автобусов и многое другое. За все это многие горожане и считают его лучшим мэром в новейшей истории Бишкека.

Но теперь, к сожалению, этой возможности его лишили, предложив покинуть пост ради стабилизации обстановки в столице.

При личной встрече

Корреспондент "Вечерки" встретился с Нариманом Ташболотовичем в среду вечером и задал ему несколько вопросов о том, что бы он хотел сделать на вновь обретенном посту градоначальника. Тогда мы еще не знали, насколько высока скорость сменяемости кадров в постреволюционный период.

У вас всегда были высокие темпы работы. Сохраните их или сбавите?

- Увеличу! Если раньше я работал по 15–16 часов, то теперь работа будет круглосуточной. И я сразу предупредил об этом всех подчиненных. Им придется подстраиваться под этот жесткий ритм. С теми, кто не справится, придется прощаться.

В последнее время сотрудники мэрии неоднократно проходили в сводках по делам о коррупции. Что намерены делать с нечистыми на руку чиновниками?

- Никого покрывать и защищать не собираюсь. Пошел на нарушение закона - отвечай за свои поступки. И ведь действительно сформировалась своеобразная земельная мафия, которая вынуждает бизнесменов месяцами обивать пороги, чтобы получить то или иное разрешение. Такого быть не должно. Я намерен менять систему, сориентировав ее на интересы горожан.

Да и в целом по работе муниципалитета у меня много замечаний к структурным подразделениям. Это касается и уборки города, и озеленения.

Вас посадили в тюрьму, использовав в качестве повода закупку автобусов. Не станет ли это для вас своеобразным ступором при дальнейшем развитии сферы пассажирских перевозок?

- Ни в коем случае. Если переживать, что за каждое новшество тебя могут арестовать, то вообще ничего делать не будешь. Как говорится, волков бояться - в лес не ходить. Надо наводить порядок в сфере пассажирских перевозок, а для этого нужны машины большой вместимости. Работа в этом направлении обязательно будет продолжена.

И, кстати, мне многие говорят, мол, вы выплатили ущерб государству, значит, признали вину? Подчеркиваю: я выплатил не ущерб, а лишь исполнил решение суда, как законопослушный гражданин. Но это не значит, что я с ним согласен. Это нужно было еще и потому, что вместе со мной сидела моя команда. И не выплати я тогда эти деньги, ребята сидели бы до сих пор. А у всех у них есть дети.

Чем займетесь в первую очередь?

- Нужно благополучно пройти вторую волну пандемии, чтобы не было таких последствий, как летом текущего года. А для этого нужны и финансы, и правильная организация. Вот в этом направлении и сконцентрирую усилия.

Пока вас не было в мэрии, столичные власти реализовали большое количество проектов по реконструкции дорог. Как оцениваете их?

- Мне понравилось. Сейчас начнем реализацию второй фазы китайского проекта. Кроме того, есть много идей по новшествам, которые должны разгрузить дорожное движение. Причем там ничего фантастического нет. Например, сделать секции и полосы для поворотов и прочее. Много правильных вещей обозначил блоггер Варламов во время своего визита к нам.

Ожидать ли дальнейшее развитие велосипедной инфраструктуры?

- Конечно! Ведь это моей командой и закладывались первые проекты по строительству велодорожек, которые впоследствии были успешно реализованы. Да и скажу честно, я сам любитель покрутить педали. У меня два велосипеда - горный и шоссейный. Так что будем развивать эту тему.

Как вы относитесь к митингу, который был организован против вас у здания мэрии?

- Это обычная борьба за власть. В последнее время сами видите, сколько было желающих занять то или иное кресло.

Не всем по душе?

Не все радушно восприняли новость о назначении Наримана Тюлеева исполняющим обязанности мэра. В среду возле здания муниципалитета прошел митинг несогласных, среди которых были и народные избранники из городского парламента. Они заявили, что действия Азиза Суракматова незаконны. Назначение вице–мэра он должен был согласовать с горкенешем.

Нариман Тюлеев встретился с активистами митинга и сообщил, что поговорит с Садыром Жапаровым. Если премьер–министр потребует от него покинуть пост, то он подчинится. Но такой ответ, судя по всему, не особо устроил несогласных, началась перепалка, которая едва не переросла в драку.

Кстати, пикетировали возле мэрии не только противники Тюлеева, но и его сторонники. Между обеими сторонами периодически возникали перепалки, во время которых слышались оскорбления.

Позже свое решение прокомментировал и сам Азиз Суракматов. Он заявил, что в соответствии с Законом "О статусе столицы" мэр имеет право назначать своих замов. Поэтому бывший вице–мэр Алимбек Абдылдаев стал советником мэра, Алмаз Бакетаев переведен на должность вице–мэра, а Нариман Тюлеев назначен первым вице–мэром. Ну а после всех этих рокировок экс–градоначальник и сам написал заявление о сложении полномочий.