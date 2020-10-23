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"Правовой беспредел". Соцсети о переносе выборов и конституционной реформе

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- Оксана Гут
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Наталья Никитенко призвала "все здоровые, здравомыслящие силы общества" к объединению для создания "заслона на пути попыток изменить Конституцию, вернув президентскую форму правления". Депутат от "Ата Мекена" рассказала, как накануне стала "свидетелем настолько циничных и неконституционных инициатив коллег по внесению нового законопроекта о приостановлении действия отдельных статей конституционного закона".

"После принятия этого нового закона, который никто не видел, не обсуждал, сразу в трех чтениях, парламент 6 созыва, который утратил доверие народа, легитимность которого после 28 октября 2020 года вызывает сомнения многих юристов-конституционалистов, продлевает себе жизнь на 7 месяцев и собирается стать площадкой для реализации Конституционной реформы! Куда мы денем статью Конституции о том, что Жогорку Кенеш избирается сроком на 5 лет! Считаю, что это решение парламента, принятое под давлением, в условиях нарушения всех норм регламента ЖК КР, иных законов, оно будет исторически оспорено и еще получит свою оценку!", - написала парламентарий на своей странице в Facebook.

Напомним, вчера, 22 октября, большинством голосов Жогорку Кенеш принял закон о переносе выборов как парламентских, так и президентских на весну 2021 года, тем самым продлив свои полномочия. За это время власти нынешние страны намерены провести конституционную реформу. Отметим, что Наталья Никитенко в знак протеста покинула заседание, а депутат Дастан Бекешев голосовал "против".

В соцсетях по поводу "экстренного" законопроекта разгорелись серьезные споры. Пользователи выказывали свое возмущение, делились опасениями и апеллировали выдержками из законов. Редакция VB.KG собрала самые обсуждаемые посты.

Активист Нурсултан Акылбек заявил, что принятый закон противоречит Конституции и призывал оппозиционеров в парламенте "очнуться".

Доктор юридических наук Сания Токтогазиева написала, что 6 созыв Жогорку Кенеша не имеет ни законного, ни морального права менять Конституцию КР. И уж тем более проводить референдум.

Бывший депутат, сдавший свой мандат в мае этого года, Исхак Масалиев назвал все происходящее в стране правовым беспределом.

К слову, о содержании нынешнего Жогорку Кенеша высказался известный политик Феликс Кулов.

И вот еще пару предложений от пользователей соцсетей.

От редакции отметим, что сегодня и.о. президента Садыр Жапаров обратился к общественности с заявлением, что выборы и в Жогорку Кенеш, и в президенты завершатся к марту 2021 года. А Конституция "станет такой, какой ее хочет видеть народ".


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URL: https://www.vb.kg/393451
Теги:
бюджет, выборы, закон, Конституция, нарушения, президент, референдум, реформы, социальные сети, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Наталья Никитенко, Феликс Кулов
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