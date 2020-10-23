Сагынбаев: Все предприятия горнорудной отрасли должны работать как часы

Сегодня мы с представителями горнорудной отрасли на "встрече без галстуков" обсуждали вопрос выхода из сложившейся ситуации. Премьер-министров КР Садыром Жапаровым перед нами поставлена задача решить проблемы недропользователей, чтобы все эти очаги были остановлены и все предприятия горнорудной отрасли, а стратегические предприятия промышленности и энергетики работали как часы. Об этом VB.KG на встрече ГКПЭН с недропользователями, руководителями ряда компаний, а также главами профсоюзов сообщил новый председатель Госпромэнерго Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам, он и представители его ведомства в настоящее время проводят встречи с бизнесом и профсоюзными лидерами.

- Хотелось бы после этой встречи выслушать предложения для дальнейшей реализации. Планируем также создать единую рабочую группу, где будут обсуждаться наболевшие вопросы. Мы хотим, чтобы профсоюзы выступили неким мостом между разработчиками, властями и народом. Я уверен, что этот мост заработает. Перспективы такого сотрудничества есть. Также я даю обещание, что ГКПЭН будет работать чисто, прозрачно и открыто. Мы тесно работаем и с правоохранительными органами. Поэтому, любые нарушения, дошедшие до нас, будем сразу передаваться им для дальнейшего расследования, - подчеркнул Жыргалбек Сагынбаев.

Отметим, что организатором встречи выступил ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана.

Напомним, Жыргалбек Сагынбаев назначен председателем ГКПЭН КР 14 октября 2020 года. Указ подписал Садыр Жапаров.