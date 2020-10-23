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"Жапаров поддержал". На пост мэра Бишкека претендует Торокан Жунусбеков

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- Екатерина Улитина
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На пост мэра Бишкека претендует активист Торокан Жунусбеков. Об этом он объявил сегодня, 23 октября, на пресс-конференции.

- У меня не было мысли становится мэром, но когда Суракматов и Тюлеев попытались произвести контрреволюцию, мы вышли на митинг и движение "Мекенчил" предложили мою кандидатуру, - сказал Торокан Жунусбеков.

Он также утверждает, что встречался с премьер-министром и.о. Президента Садыром Жапаровым, который одобрил его кандидатуру в качестве градоначальника столицы.

Торокан Жунусбеков рассказал, что имеет два высших образования и достаточный опыт работы, который позволит ему управлять городским хозяйством.

Своей приоритетной задачей он считает борьбу с коррупцией в мэрии, успешное прохождение осенне-зимнего периода и борьбу с эпидемией коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/393454
Теги:
мэрия, Садыр Жапаров, Бишкек, Кыргызстан, мэр
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