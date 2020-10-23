Таджибаев: "Условия по "Джерую" должны быть пересмотрены самим инвестором"

Условия по месторождению Джеруй должны быть пересмотрены. Причем инициатором должна выступить сама компания "Альянс Алтын". Об этом VB.KG на встрече "без галстуков" ГКПЭН с недропользователями, руководителями ряда компаний, а также главами профсоюзов сообщил председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

- Иначе недовольство населения в адрес инвестора не прекратятся. Особенно в условиях повышения цены на золото протестные настроения только усиливаются. Поэтому, определенная доля в проекте должна быть передана государству, либо должны быть пересмотрены выплаты в госбюджет, - подчеркнул Эльдар Таджибаев.

Отметим, что организатором встречи выступил ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана.