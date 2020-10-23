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Таджибаев: "Условия по "Джерую" должны быть пересмотрены самим инвестором"

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- Азиз Осмонов
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Условия по месторождению Джеруй должны быть пересмотрены. Причем инициатором должна выступить сама компания "Альянс Алтын". Об этом VB.KG на встрече "без галстуков" ГКПЭН с недропользователями, руководителями ряда компаний, а также главами профсоюзов сообщил председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

- Иначе недовольство населения в адрес инвестора не прекратятся. Особенно в условиях повышения цены на золото протестные настроения только усиливаются. Поэтому, определенная доля в проекте должна быть передана государству, либо должны быть пересмотрены выплаты в госбюджет, - подчеркнул Эльдар Таджибаев.

Отметим, что организатором встречи выступил ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/393456
Теги:
бюджет, законопроект, инвестиции, Кыргызстан, месторождение, Джеруй
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