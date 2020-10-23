Глава МИД Кыргызстана встретился с председателем Исполкома СНГ

Актуальные вопросы сотрудничества в рамках СНГ, а также подготовки заседаний высших органов Содружества обсудили в Москве председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев и министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев. Их встреча состоялась 23 октября в рамках продолжающегося рабочего визита главы МИД КР в Россию.

Руслан Казакбаев проинформировал о стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане. И отметил, что в настоящее время происходящие в стране политические процессы вернулись в правовое поле.

Собеседники подчеркнули, что СНГ остается востребованной площадкой для обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. И подтвердили обоюдную готовность к активному взаимодействию в деле развития всестороннего сотрудничества в рамках Содружества, сообщили в Исполкоме СНГ.