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Глава МИД Кыргызстана встретился с председателем Исполкома СНГ

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- Евгений Денисенко
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Актуальные вопросы сотрудничества в рамках СНГ, а также подготовки заседаний высших органов Содружества обсудили в Москве председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев и министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев. Их встреча состоялась 23 октября в рамках продолжающегося рабочего визита главы МИД КР в Россию.

Руслан Казакбаев проинформировал о стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане. И отметил, что в настоящее время происходящие в стране политические процессы вернулись в правовое поле.

Собеседники подчеркнули, что СНГ остается востребованной площадкой для обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. И подтвердили обоюдную готовность к активному взаимодействию в деле развития всестороннего сотрудничества в рамках Содружества, сообщили в Исполкоме СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/393458
Теги:
визит, Москва, МИД, Руслан Казакбаев
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