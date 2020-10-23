Исхака Раззакова поздравили со 110-летием в режиме онлайн

К 110-летнему юбилею главного руководителя Кыргызстана 1950-1961 годов Исхака Раззакова прошла конференция в режиме онлайн, которую провели Кыргызский государственный мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе и факультет истории Кыргызстана и социально-правового образования Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева. Об этом VB.KG рассказал директор Мемориального дома-музея Фрунзе Бакытбек Бакчиев.

Самыми интересными докладами на онлайн-конференции "Исхак Раззаков - выдающийся советский государственный деятель" оказались следующие.

Айнагул Жоошбекова – зав. кафедрой истории Кыргызстана и этнологии факультета истории и социально-правового образования КГУ имени Арабаева, и. о. профессора, доктор исторических наук: "Развитие народа Кыргызстана в 1950-1960-х годах";

Гулира Нурбаева– ведущий научный сотрудник Музея Фрунзе: "Мемориальные дома-музеи Исхака Раззакова в Кыргызстане";

Назира Курманалиева – магистрант Академии госуправления при президенте КР, ведущий научный сотрудник Музея Фрунзе: "Экономическое положение Кыргызстана в 50-60 годы";

Каана Айдаркул – профессор кафедры истории Кыргызстана и этнологии КГУ имени Арабаева, доктор исторических наук: "Государственная деятельность Иcхака Раззакова".