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"Мы защитим бизнес от криминала" - Садыр Жапаров

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- Екатерина Улитина
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Мы должны приложить максимальные усилия по защите прав   предпринимателей и инвесторов. Об этом в ходе выступлдения на инвестиционном форуме заявил премьер-министр и.о. Президента Садыр Жапаров.

Он поставил перед руководителям государственных структур ряд задач.

  1. Сократить все бюрократические преграды, создаваемые государственными и местными органами, уменьшить искусственные проволочки.
  2. Государственные услуги необходимо оптимизировать в интересах бизнеса. Для этого подготовьте пакет документов о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие нормативно-правовые акты, при необходимости - в новой редакции.
  3. Провести все необходимые налоговые реформы.
  4. Упростить правила ведения бизнеса. 
  5. Внедрить конкретные механизмы поддержки экспортеров. 
  6. К концу года возобновить льготное кредитование малого и среднего бизнеса. 
  7. При этом коррупционные схемы должны быть недопустимы!  
  8. Своевременно и оперативно информировать бизнес о любых изменениях в работе таможенных и фискальных органов.
  9. Выявить все коррупционные схемы в таможенной сфере, увеличить доходы бюджета.
  10. Как можно скорее внедрить автоматизированную систему программного обеспечения в таможенную систему.
  11. Вести строгий контроль контрабанды товаров на границах. 
  12. Обеспечить конфиденциальность банковской и налоговой тайны, личной информации.
  13. Рассмотреть механизмы выдачи государственных гарантий по компенсации предпринимателям и инвесторам, пострадавшим от дестабилизации и чрезвычайного положения в стране.    
  14. Усилить правовые нормы о защите собственности и неприкосновенности прав собственников.

Кроме того, были даны особые поручения Генпрокуратуре и правоохранительным органам.

Во-первых, необходимо создать благоприятную обстановку для привлечения инвестиций, развития туризма и предпринимательства.

Во-вторых, необходимо предотвратить все усилия по рейдерским захватам земель и незаконным кадровым назначениям на руководящие должности. 

Любые несанкционированные и противоправные действия должны жестко пресекаться.

В-третьих, необходимо пересмотреть возможность декриминализации экономических преступлений.

В четверых, необходимо исключить необоснованное вмешательство правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность и деятельность бизнес-структур.

"Самое главное Мы должны приложить максимальные усилия по защите прав  предпринимателей и инвесторов! Отмечу недавние незаконные действия против бизнес-сообщества. К сожалению, воспользовавшись сложившейся в стране ситуацией, некоторые уничтожили имущество приносивших доход инвестиционных компаний, таких как "Джеруй", "Метал-Кен", "Терек-Сай". Эти действия еще более усугубили бедственное положение нашей экономики, и без того пострадавшей от пандемии COVID-19 в 2020 году.

Но даже в этом вопросе есть другая сторона, противоправные действия со стороны местных жителей были связаны многими факторами. Они были мотивированы на эти действия в связи с нежеланием идти на сотрудничество с местным населением, а также несоблюдением международных требований по экологическим вопросам в регионе", - сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что сейчас основная задача стоит в том, чтобы незамедлительно запустить бесперебойный рабочий процесс на предприятиях и разрешить сложившуюся ситуацию.

"Как исполняющий обязанности президента страны, призываю всех граждан республики - не совершать противоправных действий в отношении предпринимателей и представителей бизнес-структур. Я буду защищать, и поддерживать каждого инвестора!", - заявил Жапаров.

Он также отметил, что в ближайшее время ожидается экономический  спад примерно на 6 процентов и призвал каждого гражданина внести свою лепту для поднятия экономики страны.

"Надеюсь, что до конца года мы выправим ситуацию в лучшую сторону и улучшим экономическую активность. Мы защитим бизнес от криминала и коррумпированных чиновников! Без этого у нас не будет дохода! Без этого мы не сможем выполнять свои социальные обязательства перед народом!

Предприниматели, представители международных организаций и бизнес-омбудсмен - для вас моя дверь всегда будет открыта", - завершил выступление Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/393462
Теги:
бизнес, правительство, премьер-министр, Садыр Жапаров
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