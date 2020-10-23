Жапаров о дефиците бюджета: Ситуация намного хуже, чем мы думали

Бюджет был принят с дефицитом в 28 млрд. сомов. Но по полученной мною информации видно, что реальная картина намного хуже. Об этом заявил в ходе своего выступления премьер министр и.о. президента Садыр Жапаров.

"Наступила пора, когда необходимо вносить масштабные изменения во все отрасли, в том числе я хотел бы обратить внимание на изменения, которые будут направлены на поддержку инвестиционной и предпринимательской деятельности, в частности на развитие малого и среднего бизнеса, а также на защиту их законных прав и собственности", - сказал Жапаров.

Он напомнил, что предпринимается ряд мер для выправления экономической ситуации.

"Во-первых, как вы знаете, на этой неделе я официально объявил экономическую амнистию. В отношении всех добровольных участников этой амнистии будут выполнены все обещания. Во-вторых: противоправные действия в отношении предпринимателей будут жестко пресекаться. Главная задача на сегодня - поддержать, защитить предпринимателей и восстановить доверие инвесторов", - сказал Жапаров.

Кроме того. Он пообещал, что правительство в ближайшее время предоставит актуальную информацию по состоянию бюджета.

"Честно говоря, у нас не очень хорошее положение", - заключил он.