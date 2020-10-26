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В Оше мужчина до смерти избил свою беременную жену

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- Екатерина Улитина
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В Оше мужчина до смерти избил свою жену, которая находилась на восьмом месяце беременности. Кроме того, он нанес серьезные побои своей теще, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. После совершенного, мужчина сбежал в Бишкек. Подробности сообщили в УВД города Оша.

"Подозреваемый был задержан в Бишкеке во время проведения совместной операции сотрудников милиции Бишкека и Оша. В настоящее время мужчина доставлен в Ош и по решению суда арестован на время следствия сроком на два месяца. Следственные мероприятия продолжаются", - сообщили в УВД южной столицы.

В своих показания мужчина рассказал, что в день когда было совершено преступление, он находился в состоянии алкогольного опьянения.


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URL: https://www.vb.kg/393465
Теги:
семейное насилие, убийство, Кыргызстан
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