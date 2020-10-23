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Общественный совет МИД КР обновился более чем на треть. Осталась 1 вакансия

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- Александр Тузов
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В связи с переменами в руководстве МИД, который теперь возглавил Руслан Казакбаев вместо назначенного советником и. о. президента КР Чингиза Айдарбекова, кардинально изменился и состав Общественного совета Министерства иностранных дел.

Как сообщил VB.KG источник, "произошла ротация, и от работы в составе ОС МИД освобождены известные специалисты по внешней политике и общественные деятели Уран Ахметов, Калыгуль Бейшеналиева и Тологон Рахатбеков".

Новыми членами ОС МИД стали президент ОО "Аграрная Платформа Кыргызстана", член Совета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте КР, торговый представитель КР в Украине, Румынии, Молдове и Болгарии Азамат Исмаилов, управляющий партнер GTB Ltd, общественный деятель Женишбек Омурзак уулу, ректор Института социального развития и предпринимательства, доктор экономических наук, профессор Гулдана Осмонкулова.

Cохранили свои посты следующие руководители и члены ОС МИД КР.

Председатель ОС МИД – советник ректора КРСУ, доктор педагогических наук, профессор Ишенкуль Болджурова.

Заместитель председателя - преподаватель КНУ имени Жусупа Баласагына, чрезвычайный и полномочный посланник КР Евгений Каблуков.

Ответственный секретарь ОС МИД - начальник Отдела подготовки и проведения конкурентных закупок ОсОО "Газпром Кыргызстан" Аманат Ишимов.

Члены ОС МИД - ректор Международного университета Кыргызстана, доктор экономических наук, профессор Айнура Адиева, ведущий специалист службы протокола ОсОО "Газпром Кыргызстан" Айбек Дунканаев, директор института международного права и международных отношений Кыргызской государственной юридической академии кандидат юридических наук Азамат Найманбаев.

Одно место в ОС МИД в принципе пока остается вакантным.

Кто хочет должен подать заявление и обоснование ( см. "Закон об ОС" 2016 года) потом комиссия по отбору тщательно изучает кандидатуру, ставит вопрос на заседание комиссии при правительстве. Кандидата затем в резерв зачисляют, и лишь впоследствии могут кооптировать в члены ОС госоргана.

экскурс-бюро

В соответствии с "Законом КР об общественных советах", ОС МИД определяет своей задачей "осуществление самостоятельного общественного мониторинга над деятельностью МИДа, а также сотрудничество с гражданами и другими общественными объединениями для взаимодействия в содействии повышения эффективности и прозрачности деятельности МИД КР".

ОС также ставит своей целью "постоянный анализ деятельности МИД в целях улучшения качества оказываемых ими государственных услуг, как гражданам нашей страны, так и иностранным гражданам".


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URL: https://www.vb.kg/393469
Теги:
вуз, правительство, Чингиз Айдарбеков, МИД, Руслан Казакбаев
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