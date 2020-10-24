В Кыргызстане 556 новых случаев COVID-19, за сутки скончались 4 человека

В Кыргызстане на 24 октября зарегистрировано 556 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 149

Ош - 34

Чуйская область – 67

Ошская область - 75

Таласская область - 23

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 35

Джалал-Абадская область – 83

Баткенская область - 86

Всего за сутки зарегистрировано: 556, за весь период: 55144

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 32

Ош – 45

Чуйская область – 35

Ошская область – 60

Таласская область – 5

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 73

Баткенская область – 23

Всего за сутки зарегистрировано: 287, за весь период: 47 337

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Чуйская область – 1

Бишкек – 1

Ошская область – 1

Баткенская область – 1

Всего за сутки зарегистрировано смертей: 4, за весь период пандемии: 1130