В Кыргызстане 556 новых случаев COVID-19, за сутки скончались 4 человека

В Кыргызстане на 24 октября зарегистрировано 556 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 149
Ош - 34
Чуйская область – 67
Ошская область - 75
Таласская область - 23
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 35
Джалал-Абадская область – 83
Баткенская область - 86
Всего за сутки зарегистрировано: 556, за весь период: 55144
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Бишкек – 32
Ош – 45
Чуйская область – 35
Ошская область – 60
Таласская область – 5
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 73
Баткенская область – 23
Всего за сутки зарегистрировано: 287, за весь период: 47 337
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Чуйская область – 1
Бишкек – 1
Ошская область – 1
Баткенская область – 1
Всего за сутки зарегистрировано смертей: 4, за весь период пандемии: 1130