Аида Исмаилова: На юге Кыргызстана эпидситуация тяжелая

В настоящее время в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях эпидситуация тяжелая, с каждым днем растет число больных коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети написала вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, каждый руководитель местной власти в регионах будет нести персональную ответственность.

"Я решила на месте ознакомиться с ситуацией в Ошской и Джалал-Абадской областях. Побывала "красной зоне" инфекционной больницы, ознакомилась с условиями, в которых получают лечение больные ковид.

Проверила наличие запасов СИЗ и лекарственных средств. Также осмотрела строящуюся инфекционную больницу, встретилась с медицинскими работниками и обсудила имеющиеся недостатки, проблемы, а также пожелания по улучшению работы. Принято решение внести в повестку Республиканского оперативного штаба вопросы финансирования системы здравоохранения.

В Кара-Сууйском районе посетила филиал Нариманской территориальной больницы в селе Баш-Булак, на базе которого функционирует инфекционная больница для пациентов с коронавируснй инфекцией.

В Джалал-Абадской области во время визита в строящийся реабилитационный центр, поручила изыскать пути скорейшего введения в эксплуатацию и решить вопросы финансирования.

В Сузакском районе начато плановое строительство инфекционного отделения на 40 коек Сузакской территориальной больницы.

В Базар-Коргонском районе приняли решение по открытию на базе 63-лицея, на ремонт которого потребуется 2,5 млн сомов для возведения отопительной системы, дополнительных мест для лечения больных Covid 19,вопрос финансирования будет вынесен на заседание штаба.

По результатам мониторинга руководству министерства здравоохранения поручено обеспечить кадрами больницы в регионах с учетом развития эпидемической ситуации. Также было особо подчеркнута персональная ответственность каждого руководителя местной власти, регионального координатора и руководителей медучреждений, в которых низкий показатель по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Мобильные бригады также должны быть полноценно задействованы и обеспечить высокое качество диагностики и предупреждения дальнейшего распространения эпидемии", - написала вице-премьер-министр.