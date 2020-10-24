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Садыр Жапаров в первую очередь планирует посетить Россию

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- Бакыт Басарбек
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Первый зарубежный визит и.о. президента Кыргызстана, премьер-министра Садыра Жапарова будет в Россию, Бишкек обратился к РФ с просьбой, чтобы его дата не зависела от политических событий в республике, надеется, что в ближайшее время по этому вопросу поступит ответ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

"Мы часто обсуждаем этот вопрос (зарубежные визиты Жапарова) в Кыргызстане, есть определенные приглашения отдельных стран, но, конечно же, мы имеем намерение первый визит совершить в Москву. Когда – мы обсуждали это с коллегами, во время встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым и в администрации. Надеюсь, в ближайшее время они дадут ответ", - отметил Казакбаев.

По словам главы киргизского МИД, он обратился с просьбой к Москве, чтобы дата визита Жапарова была определена независимо от внутренних политических событий в республике. "Я просил, чтобы независимо от этого был визит. Наши стратегические отношения не должны зависеть от какой-то политической ситуации в Кыргызстане, от проведения каких-то политических мероприятий в Кыргызстане или России. Они должны продолжаться всегда", - подчеркнул Казакбаев.


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URL: https://www.vb.kg/393480
Теги:
визит, Россия, Кыргызстан, Руслан Казакбаев, Садыр Жапаров
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