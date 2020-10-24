Аида Исмаилова встретилась с представителями объединений ЛОВЗ

24 октября 2020 года вице-премьер-министр Аида Исмаилова встретилась с представителями объединений лиц с ограниченными возможностями. На встрече также принимали участие представители государственных ведомств и учреждений.

В частности Министерство труда и социальной защиты предоставило информацию о реализации Закона КР "О ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов", а также о внесенных изменениях в ППКР "О медико-социальной экспертизе в Кыргызской Республике" (от 01.06.20г. № 282) в части бессрочного, заочного освидетельствования, установления инвалидности детям на более длительный срок. Министерством совместно с представителями гражданского общества был разработан План первоочередных мер по реализации норм Конвенции ООН о правах инвалидов на 2020-2022 годы.

Перед Министерством здравоохранения был поставлен вопрос об увеличении квот на лечение (в первую очередь, хирургические вмешательства) за пределами республики, о сокращении сроков ожидания очередности. Также были рассмотрены вопросы по обеспечению лекарственными препаратами, обеспечению экономической доступности клинических обследований (МРТ, клинико-лабораторных анализов) для лиц с инвалидностью.

На встрече было принято решение о дальнейшем пребывании Республиканского центра медико-социальной экспертизы на базе КГМИПиПК им. С.Даниярова.

В ходе встречи активистами гражданского общества поднимались ряд проблемных вопросов, такие как обеспечение доступа лиц с ОВЗ к объектам инфраструктуры, определения единого стандарта для пандусов в зданиях, выделение специальных мест для водителей с ОВЗ на автостоянках городов и райцентров, выработки четких механизмов оказания помощи лицам с ОВЗ в случае возникновения второй волны COVID-19, обеспечение доступности городского транспорта для лиц с ОВЗ.

Кроме этого поднимались вопросы доступа детей с ОВЗ к школьному и дошкольному образованию.

Представителями государственных структур были даны ответы на интересующие вопросы по направлениям. Аида Исмаилова в завершении встречи в целях эффективного решения проблем ЛОВЗ предложила проводить встречи подобного формата раз в месяц.