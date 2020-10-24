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Против экс-спикера Дастана Джумабекова возбуждено уголовное дело?

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- Бакыт Басарбек
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Следственная служба МВД начала проводить досудебное производство в отношении экс-спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова по обвинению в подкупе голосов в Таласской области. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в МВД.

Напомним, во время предвыборной агитации, находясь в рабочей поездке в Таласской области, спикер Жогорку Кенеша и по совместительству кандидат от партии "Кыргызстан" Дастан Джумабеков подарил матери новорожденного, названного в его честь, 50 тысяч сомов. Такой подарок от торага общественность расценила как подкуп, что строго запрещается по закону о выборах. Тем не менее, ЦИК не стал привлекать Джумабекова к ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/393483
Теги:
выборы, подкуп, Жогорку Кенеш, МВД, Дастанбек Джумабеков
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