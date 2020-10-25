Наши за границей: Скучаем по родителям, горам и солнцу

Наш соотечественник Алес Алымкулов с супругой Асел и маленьким сыном год назад переехали в Минск. Как семье живется в белорусской столице? Почему молодая пара уехала так далеко от родины, чем занимается там? Обо всем этом Алес рассказал корреспонденту "Вечерки".

Плюсы и минусы переезда

Алес - IT–специалист, в Бишкеке работал по специальности. Год назад он разместил резюме на сайтах, где соискатели из разных стран предлагают свои услуги международным организациям, и получил приглашение на работу сразу из нескольких стран, в том числе и из Беларуси. Оно оказалось самым выгодным - предлагали хорошую зарплату, помогали с оформлением документов, переездом вместе с семьей и на первое время предоставляли жилье и медицинскую страховку.

- Помню, взял бумажный лист и написал на нем все плюсы и минусы жизни в Кыргызстане, что меня ждет, если останусь, что будет, если уеду. На тот момент у нас с Асел только родился сын, и мне хотелось, чтобы он получил хорошее образование и чувствовал себя в безопасности в стране, в которой растет. Хотел, чтобы мои родные могли всегда получать качественные медицинские услуги. Кроме того, в компании в Бишкеке, где я работал, сменилось руководство, изменились условия, мне стало некомфортно, и я решился на переезд, - рассказывает Алес Алымкулов.

- На другой чаше весов была неизвестность. В чужой незнакомой стране, где рядом нет родных и друзей, нужно было начинать все с нуля. Выбор пал на Беларусь еще и потому, что тут нет языкового барьера, многие говорят на русском, культурный пласт примерно одинаковый. А еще Минск быстро и стремительно развивается в сфере IT–технологий, много зарубежных компаний открывают здесь офисы и набирают специалистов, у меня тут есть возможность профессионального роста.

Оказалось, что в Минске много кыргызстанцев, среди них есть и знакомые Алеса - одногруппники, бывшие коллеги. Один из них и встретил его в Минске в аэропорту, когда он прилетел. Кыргызстанцы создали в Whats"App группу, где общаются, делятся новостями, с ними в соцсетях Алес консультировался до переезда, интересовался уровнем жизни, стоимостью жилья и продуктов. Кроме того, тут же находятся и представители консульства Кыргызстана, готовые всегда помочь и проконсультировать. Через месяц после Алеса в Минск прилетели жена с сыном.

- Как программист, я разрабатываю продукты для финансовых структур, банков, страховых компаний, логистических фирм. Наша IT–компания довольно большая, более 1000 сотрудников. Считается, что в этой сфере деятельности больше задействованы мужчины, но, на удивление, в нашей фирме много девушек. Во многих городах Беларуси есть офисы. Почти все наши услуги ориентированы на британский рынок, вся работа на английском языке, но в повседневной жизни общаемся на русском, поэтому тут нет проблем с языком, - рассказывает Алес. - Компания бесплатно проводит тренинги по усовершенствованию английского для нас. Оплачивает международную специализированную сертификацию. Есть дисконтная карта, которая действует во многих магазинах. Каждый год во всех офисах разыгрывается возможность полететь на отдых в какую–нибудь страну. В прошлом году, например, разыграли поездку в Шанхай. А в этом мы все в ожидании, кому же повезет, и куда счастливчик полетит.

К еде привыкли. И друзья нашлись

Первое, что Алес ощутил при переезде, - это масштабы Минска. Город очень просторный, чистый и кажется настоящим санаторием. Тут правильно спроектированные дороги, и за счет этого мало пробок, люди вежливые и приветливые. А еще очень нравится, что нет проблем с общественным транспортом, можно без труда доехать из одного конца города в другой и не тратить на это много времени. Работают как часы все виды транспорта - троллейбусы, автобусы, трамваи, метро, лишь изредка можно встретить маршрутное такси.

- Мы в основном пользуемся метро и троллейбусами, без труда добираемся из одной точки города в другую, - говорит мой собеседник. - Что не понравилось в Минске? Погода. Я переехал сюда в октябре, было очень пасмурно, ветрено, нам, привыкшим к теплой и солнечной осени, было непривычно. А еще непривычной первое время казалась еда. Только недавно удалось перестроить вкусовые предпочтения. А первое время даже не наедался вдоволь. Тут блюда в основном низкокалорийные - овощи, супы, драники. А я–то привык в Бишкеке каждый день есть манты, лагман, бешбармак. Сейчас, конечно, привыкли уже, готовим дома и наши национальные блюда, и европейские.

Алес и Асел активно общаются и с другими кыргызстанцами, иногда с близкими друзьями отмечают национальные праздники, например, приглашали их в гости на Нооруз. Подружились и с белорусами, в основном это коллеги по работе.

Для Асел было важно, чтобы в городе были условия для малыша, а именно: детские площадки, где можно погулять. Тут с этим проблем нет, повсюду имеются современные детские площадки, и, что очень удобно, они даже делятся по возрастам - для ребятишек постарше и для малышей. Видимо, в целях безопасности.

- В свободное время гуляем по городу, тут очень много парков, например, в нашем районе поблизости сразу три. В Минске есть и сквер имени Чингиза Айтматова, а одна из улиц названа именем участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. Там же, на этой улице, ему установлен памятник, - говорит Алес.

- Больше всего нам понравился Лошицкий парк. У него интересная история. Депутат Государственной думы I созыва от Минской губернии Евстафий Любанский стал владельцем этого имения в 1884 году. Есть легенда, что он влюбился в 20–летнюю Ядвигу Кеневич. Девушка поставила ему условие, что на брак согласится только тогда, когда усадьбу станут считать лучшей в Минской губернии, а вокруг дома будет парк с деревьями разных видов и цветком невиданной красы. Евстафий, окрыленный романтическими чувствами, достроил каменную пристройку к тогда еще неприметному дому, оформил комнаты в разных стилях, посадил много цветов и плодовых деревьев. Есть шиповник, вишня, черешня, яблоки. Причем всем желающим можно собирать урожай. Недавно мы набрали там яблок и сделали из них сок и варенье. Тут очень красиво, повсюду фонари, скамейки, тротуары, гулять - одно удовольствие.

Алес вспоминает, что когда готовился к переезду, знакомые в Бишкеке, узнав, что он с семьей собирается переезжать в Минск, шутили, дескать, зачем вам в Беларусь? Картошку будете сажать?

- В Минске высокие технологии в обычной жизни - норма. Я первое время не мог привыкнуть к тому, что не обязательно иметь наличные деньги, везде можно расплачиваться картой. Госуслуги работают тоже онлайн, очень удобно, например, в поликлиниках не приходится сидеть в очереди на прием к врачу, заходишь в свое время, по записи, - делится впечатлениями Алымкулов. - Но есть и недостатки, например, сложно открыть малый бизнес, для этого потребуется получить очень много документов и пройти много проверок. Из–за этого тут мало небольших предприятий в сфере услуг и торговли. Из–за этого мало мест, где реализуются определенные товары и услуги, и потому большие очереди в продуктовых магазинах. Тем более, что вечерами большинство магазинов закрыты, и купить что–то можно только на заправках.

Новое хобби - рыбалка

А супруга Асел отмечает, что ей нравится, как в городе работают муниципальные службы, по ее наблюдениям, большую часть работы выполняют на спецтехнике - моют улицы порошками и щетками, подметают, борются с гололедом.

- Но с погодой нам явно не везет, почти весь год было ощущение, что мы под свинцовым куполом - кругом серо и сыро. И система отопления, если честно, не нравится. В квартире, которую мы снимаем, батареи и обогреватели запечатаны в стену, как и во многих других домах Минска, - говорит Асел. - Но отношение людей, кажется, сглаживает все эти недостатки. Ни разу мы не заметили, как говорится, косого взгляда, люди искренние, нет ощущения, что ты среди чужих и тебе хочется быстрее отсюда уехать.

- Часто спрашивают, чего нам тут не хватает? Мне очень не хватает гор, скучаю, тоскую по ним. Но тут я нашел для себя новое хобби - рыбалку. Даже соревнования проводят среди рыбаков. И, конечно, не хватает нам общения с нашими родителями. Они бы сейчас очень помогли нам с сыном, понянчились бы с ним. Но есть бабушки–соседки, которые очень полюбили нашего малыша, когда видят его, зовут в гости. В Минске молодежь задумывается о семье и детях уже в зрелом возрасте, когда крепко встанет на ноги. Может быть, потому так много бабушек, мечтающих о внуках, - рассуждает Алымкулов.

И, конечно, с болью в душе Алес и Асел, по их словам, следят сейчас за событиями, происходящими на родине.

- Сложно судить о политической обстановке, находясь вдали от Бишкека. Но мы очень переживаем, для нас главное, чтобы наши родные в Кыргызстане были живы и здоровы. Наблюдали и за политическими событиями в Беларуси, до сих пор местами происходят митинги и стычки демонстрантов с милицией. Но город очень большой и, если в какой–то его части что–то происходит, можно и не узнать об этом, если не смотреть новости в Интернете. Когда тут начались митинги, я заранее купил продукты, ожидал, что, возможно, будут погромы в магазинах как это обычно бывает у нас. Но все было спокойно.

В этом году супруги планировали прилететь в Бишкек, однако из–за пандемии поездку пришлось отложить. Решили, что будет проще пригласить в Минск родителей, скоро намерены купить им билеты на самолет. Собираются устроить для родных шопинг–тур и показать их разным медицинским специалистам.

- Успели отдохнуть в санатории. Их тут много. Я был в Бресте, но с деловой поездкой и не успел посмотреть город, погулять по нему. Очень хочу там побывать с семьей, посетить Брестскую крепость. Мы с Асел уже осмотрели Мирский замок, а с родителями хотим побывать в Несвижском. Мечтаем погулять по Вильнюсу, много слышали об этом городе. Я уже был в Польше, в Кракове, мне очень понравился город, теперь хочу показать его супруге и сыну. Но из–за COVID остается ждать, пока откроют границы, - сказал Алес Алымкулов.