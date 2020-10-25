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В Бишкеке состоялась национальная выставка собак "Золото Востока" (фото)

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке состоялась национальная выставка собак "Золото Востока", которая была посвящена 20-летию кинологического клуба "Элита".

В выставке принимали участие 150 участников – представителей 42 пород. Среди них были и необычные, например, китайский чунцин и ка-де-бо или майоркский бульдог. Порода была выведена в Испании на острове Майорка, ну а в Бишкеке пока только один единственный ее представитель.

С хозяевами китайского чунцина удалось поговорить. Оксана Рыскаль рассказала, что собачке 10 месяцев и зовут ее Ванилла Шоколад. Она впервые принимала участие в выставке. Ванилла Шоколад – единственный представитель этой породы не только в Бишкеке, но и во всей Средней Азии. В Бишкек ее привезли специально из Москвы.

Китайский чунцин - это аборигенная порода собак, сформировавшаяся в Китае около двух тысяч лет назад. Относится к собакам примитивного молосского типа. На данный момент ведется активная работа по создания единого фенотипа внутри породы.

В выставке принимали участие три кинологических клуба, входящие в систему Международной кинологической федерации (FCI).

Все участники были разделены на одиннадцать породных групп: овчарки, молоссы, терьеры, таксы, шпицы и породы примитивного типа, охотничьи, подружейные, декоративные, борзые и породы, непризнанные FCI. То есть это те породы, которые были выведены не так давно и сейчас претендующие на вступление в FCI в какой-либо группе.

Из каждого класса отбиралось по одному лучшему представителю, которые соревновались между собой в финале. Победителем выставки стал пятилетний сибирский хаски по кличке Снежная магия Тянь-Шаня Жером. Но хозяева называю его просто Норд. Норд из местного питомника "Снежная магия Тань-Шаня". Кстати, этот питомник стал лучшим на выставке.


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URL: https://www.vb.kg/393492
Теги:
выставка, собаки, Бишкек, Кыргызстан
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