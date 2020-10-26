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Школа на крючке у власти

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- Н Крайнова
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Скоро грядут парламентские и президентские выборы. А значит, учителей снова привлекут к работе в участковых избирательных комиссиях, а здания отдадут под избирательные участки. Возможно, именно по этой причине школьников и студентов держат на онлайн–обучении. Складывается впечатление, что вовсе не вторая волна пандемии виновата в том, что школьное образование терпит крах.

Опять учительская барщина

Наша республика едва отходит от неудачных выборов начала октября, которые были признаны недействительными и завершились "октябрьской революцией".

А уже в декабре предстоят повторные выборы в Жогорку Кенеш и голосование за нового президента. И, конечно же, вновь будут открыты избирательные участки в школах, вузах и ссузах. Уже сейчас в социальных сетях и СМИ анонимно или открыто сообщается, что учителей заставляют собирать персональные данные родителей учащихся, не связанные с организацией учебного процесса. Ясно, что для выборов.

На минувшей неделе на внеочередном заседании Жогорку Кенеша заявила об этом председатель комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко. По ее словам, учителей и врачей уже начали принудительно привлекать к проведению предстоящих выборов, к составлению списков избирателей и сбору разных документов.

Получается, что все повторяется? Ведь учителям надо нагонять учебный процесс, а не фальсификациями заниматься.

Вот и депутат Дастан Бекешев заявил о серьезных недостатках в организации онлайн–обучения школьников и студентов.

По словам депутата, даже при удаленном обучении продолжаются поборы с родителей "в классную копилку", "на нужды школы" и так далее. А студенты–контрактники не получили скидок за перевод их на онлайн–обучение, хотя предоплата была за обучение в реальном режиме.

Вопрос стоит ребром: как избавить педагогов от участия в выборных делах?

- Желательно освободить учителей от такой работы, чтоб исключить использование административного ресурса и меньше отвлекать их от образовательного процесса. Работа в участковых комиссиях отнимает много времени, и это сказывается на качестве уроков, - поделился своим мнением с корреспондентом "ВБ" Дастан Бекешев. -Вообще такую норму следовало бы закрепить в законе об избирательных комиссиях, но сейчас основная задача парламента - разобраться в целом с выборами президента и ЖК. На этом миссия шестого созыва должна быть закончена. Чтобы потом не было разговоров типа: а почему вы это или то не решили.

Проверка на честность

Большинство педагогов не решается протестовать против того, что их вынуждают участвовать в избирательном процессе.

Однако есть и такие бюджетники, у кого хватило мужества заявлять о давлении руководства открыто и вступать с ним в борьбу за свои права.

Так, например, накануне начала учебного года уволился директор столичной средней школы № 60 Малик Даиров. По неофициальным данным, руководителя учебного заведения якобы вынудили уйти с должности по политическим мотивам.

Коллектив школы направил совместное обращение в управление образования мэрии столицы, Министерство образования и науки, профсоюз учителей.

Педагоги рассказали, что ранее в школе был открыт избирательный участок, его председателем был избран директор. Позже поступило распоряжение о том, что всех неместных граждан, которые приходят на участок, тоже необходимо регистрировать.

Когда началась массовая регистрация, начали приезжать до 50 человек из регионов ежедневно. В связи с этим на директора поступила жалоба, а позже стало известно о его увольнении.

Коллектив школы потребовал восстановить директора в должности, но пока ситуация остается не решенной.

И учителя с тревогой ждут повторения ситуации с новыми выборами.

- Нас сейчас не трогают, но и директора не восстановили, - сообщили корреспонденту "ВБ" в школе. - У нас в здании находятся сразу два участка. Конечно, они нам мешают. Даже если учителя не состоят в комиссии, они все равно вынуждены тратить время на составление всевозможных списков и другие обязанности, связанные с выборами. Но мы люди подневольные: нам сказали, что надо, так и приходится делать.

Также произошел скандал и в другой столичной школе № 4. В Интернете выложили фотографию сообщения от директора, в котором она обращается к классным руководителям с просьбой убедить родителей учеников без городской прописки голосовать за одну из партий.

Тогда ситуацию быстро замяли. Директор гимназии отказалась от комментариев, а в партии эту информацию назвали провокацией и слухами. Тем не менее этот факт был зарегистрирован в реестре обращений о нарушениях избирательного законодательства, поступивших в координационную группу оперативного реагирования ЦИК, в ГУВД Бишкека, а также в службу общественной безопасности МВД КР.

Смелая бюджетница

К сожалению, учитель сегодня - фигура подневольная. Он практически во всем зависит от администрации школы. Прожить на одну зарплату трудно. Даст ли директор дополнительные часы, дополнительные нагрузки?

Однако и в таких суровых условиях находятся те, кто противостоит злоупотреблению административным ресурсом.

Общественный фонд "Общее дело" в рамках долгосрочного наблюдения за выборами фиксировал и оценивал общую ситуацию подготовки к выборам, различного рода нарушения.

Именно в этот фонд обратилась учительница столичной школы–гимназии № 64 Татьяна Шагеева за поддержкой. Женщина рассказала, что директор школы Чынаргуль Белегенова принуждала ее и других учителей предоставить персональные данные всех родителей учащихся, не связанных с организацией учебного процесса.

Шагеева единственная из учителей отказалась выполнять незаконные требования директора и заявила об этом в "Общее дело" и в СМИ. На основании ее письменного обращения юристы фонда составили заявление и направили его в адрес Бишкекской территориальной избирательной комиссии с требованием о признании действий директора школы–гимназии незаконными и об отстранении ее от должности председателя УИК №1112, а также в Октябрьскую районную прокуратуру.

По cловам юристов, разбирательство идет до сих пор.

- Директоров школ нельзя ставить председателями комиссий, так как они получают доступ к данным родителей школьников и избирательным спискам, а это прямое содействие использованию административного ресурса, - сказал "ВБ" юрист ОФ "Общественное дело" Тариэль Алиев.

По его словам, именно таким "директорским образом" может оказываться давление на родителей и учителей. Активисты фонда выборочно проверили в Бишкеке 71 школу, и во многих из них председателями комиссий были директора школ.

- На мой взгляд, каждый должен заниматься своим делом. И задача педагога учить детей, а не тратить время в качестве члена избирательной комиссии. Тем более в условиях пандемии необходимо совершенствовать онайн–обучение. Но сейчас учителя не успевают заниматься прямыми обязанностями. А ведь в начале июля в Кодексе о проступках была введена норма о злоупотреблении административным ресурсом. Из этого следует, что председатель и секретарь избирательной комиссии на момент проведения выборов должны быть освобождены от занимаемой должности. Кроме того, в этой ситуации возникает конфликт интересов. Поэтому необходимо вводить норму, которая могла бы запретить руководителям учебных организаций председательство в избирательных комиссиях. Ее должен принять Жогорку Кенеш отдельным законопроектом о поправках в конституционный закон о выборах и в закон об избирательных комиссиях, - настаивает Тариэль Алиев.

Между пандемией и выборами

В Бишкеке первая четверть завершится в онлайн–режиме, а перспективы обучения школьников во второй четверти, после завершения осенних каникул 10 ноября, весьма туманны. Об этом во вторник говорил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

- Мы тщательно изучаем ситуацию. Минобразования и Минздрав будут принимать взвешенное решение, основываясь на заключениях чрезвычайных притивоэпидемических комиссий, - сказал Усенбаев.

И вот на этом тревожном фоне в Министерстве образования и науки отрицают, что на педагогов оказывается давление по поводу их участия в избирательных комиссиях. Якобы все добровольно.

Однако новому министру образования Алмазбеку Бейшеналиеву придется ответить на неудобные вопросы. Почему он допускает участие педагогов в выборных кампаниях и как они смогут при этом качественно вести сложнейшие онлайн–обучение.

кстати

С каждым днем все меньше шансов на то, что школы заработают в реальном режиме. Сначала по рекомендации главы Центра государственного санитарно–эпидемиологического надзора Кубана Кундашева было предложено первую четверть в столичных школах провести в онлайн–режиме. Затем началась "политическая нестабильность", что тоже было названо фактором риска.

Может, предосторожности и не лишние. Во всем мире поднимается вторая волна коронавирусной инфекции. Но вот что интересно. По данным ВОЗ, удаленка необходима, если заболеваемость школьников достигнет 20 процентов. У нас официальных данных по этому поводу вообще нет.

О том, что власти не собираются возвращать детей за парты, говорит и тот факт, что в учебных заведениях мэрия вновь разворачивает медицинские стационары для больных коронавирусом. Они уже готовы на базе школ № 96 (жилмассив "Ак–Ордо"), № 95 (микрорайон "Джал"), № 81 (жилмассив "Ак–Босого", ул. Профессора Зимы, 262), № 69 (улица Айни, 13), №39 (6 микрорайон), № 63 (микрорайон №11), № 4 (улица Огонбаева), № 65 (улица Гоголя, 59). В школьные спортзалы завозят больничные койки, медоборудование.

И вообще становится непонятно, как в таком случае будут работать там избирательные участки? Но ясно одно: детям опять не найдется места в такой обстановке.


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URL: https://www.vb.kg/393496
Теги:
выборы, школа, Кыргызстан, коронавирус
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