Садыр Жапаров: Я намерен следовать по пути Исхака Раззакова

И.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев по случаю 110-летия государственного и политического деятеля Исхака Раззакова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Приводим текст поздравления:

"Уважаемые соотечественники!

В периоды великих исторических перемен, во главе нашего народа становились выдающиеся личности, которые ставили Отчизну выше своей жизни и желавшие лучшей доли для своего народа, такие как Барсбек, Мукамбет-кыргыз (Тагай бий), Ормон, Кубат бий, Алымбек датка, Жусуп Абдырахманов, Абдыкерим Сыдыков. Одним из таких выдающихся людей является Исхак Раззаков.

Сегодня мы отмечаем 110-летие выдающегося государственного и политического деятеля, достойного сына кыргызского народа Исхака Раззакова. Искренне поздравляю всех вас с этой знаменательной датой - 110-летием Исхака Раззакова.

Это очень важная дата для каждого из нас. Исхак Раззаков сыграл огромную роль в укреплении кыргызской государственности, внес большой вклад в развитие экономики и культуры нашей страны.

Исхак Раззаков являлся отличным специалистом в области социалистической экономики и планирования.

В те времена имелась существенная потребность в кадрах, способных трудиться на промышленных предприятиях республики. К сожалению, в то время в Кыргызстане не имелось образовательных учреждений по подготовке таких специалистов. Соответствующие знания можно было получить только в Москве или других центральных вузах. В целях устранения нехватки кадров, стараниями Раззакова был решён вопрос по специальной квоте для национальных кадров в центральных образовательных учреждениях, в самой республике были открыты научные учреждения и соответствующие вузы. Таким образом, проблема нехватки кадров в промышленной отрасли республики была устранена.

Усилия Исхака Раззакова в экономической жизни страны и в области развития культуры навсегда остались на страницах истории. За время его деятельности было открыто множество высших и средних учебных заведений, на государственном уровне стало уделяться внимание кыргызскому языку, организовано горячее питание ученикам.

Так, Исхак Раззаков придавал большое значение кадровым вопросам и образованию в нашей республике, тем самым показав себя настоящим патриотом своей страны.

Именно Исхак Раззаков стал зачинателем среди представителей титульной национальности, избравшись первым секретарем Центрального комитета коммунистической партии Кыргызской ССР.

Исхак Раззаков показал себя действительно достойной личностью национального уровня, направив все свои силы, знания и возможности на развитие страны.

Я отметил лишь несколько значительных деяний Исхака Раззакова во благо Родины. Невозможно оценить весь его вклад в развитие Кыргызстана. Это одна из задач для исследований современных ученых.

Сегодняшняя конференция, посвященная 110-летию Исхака Раззакова - одно из таких событий.

Исхак Раззаков – эпохальная личность, посвятивший всю свою жизнь народу, своим честным, неустанным трудом снискавший славу не только в Кыргызстане, но и в соседних республиках. Его жизненный путь – уникальный пример служения Отечеству для каждого кыргызстанца.

Его высокие человеческие и лидерские качества будут цениться всегда и как никогда на сегодняшний день актуальны для страны.

Слова этого выдающегося деятеля - "Если ты будешь чист, я буду чист, то и общество будет чистым!" по сей день не утратили свою важность и являются требованием времени. Я намерен следовать по пути этой великой личности, неустанно и честно трудиться ради светлого будущего своей страны. Моя цель – очистить Кыргызстан от коррупции и обеспечить его процветание в ближайшем будущем.

Мы живем в новую эпоху, в постоянно и динамично меняющемся мире. В соответствии с переменами люди меняют и подстраивают свою жизнь под нынешние реалии. Настоящее время предоставляет множество возможностей, но также предъявляет новые вызовы и требования.

Посему, мы, нынешнее поколение, своим трудолюбием, гражданской ответственностью и здравыми помыслами должны достойно продолжить благородное служение таких великих людей, как Исхак Раззаков.

Его словно высеченные на камне слова станут для нас путеводной звездой, и мы обещаем честно работать ради светлого будущего Кыргызстана.

Я верю, что жизнь этого великого человека придаст нам - всем нам огромную силу. Пусть слова Исхака Раззакова всегда направляют и приободряют нас. Мы пойдем по его стопам, будучи едиными и сплоченными".