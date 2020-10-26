Почему Зенит проиграл Брюгге

Причины поражения чемпиона России в домашнем поединке ЛЧ. Ошибки Зенита при подготовке к Лиге Чемпионов

Первый тур Лиги Чемпионов 20/21 принес несколько неожиданных результатов. К их числу можно отнести фиаско питерского "Зенита", уступившего в домашнем матче "Брюгге".

К слову, недооценил соперника не только тренерский штаб "Зенита" но и букмекеры. Например, в 1xbet на победу бельгийцев давали значительно больше, чем на победу чемпиона России.

В чем же причина домашнего фиаско фаворита? Их несколько:

- тактические ошибки;

- провальная кадровая политика;

- недооценка соперника.

Ошибки в тактике

Сергей Семак выставил в стартовом составе двух опорных полузащитников. В его планах было атаковать через фланговых игроков. Эти роли были отведены Караваеву и Круговому. Для последнего поединок с бельгийцами стал дебютом в Лиге Чемпионов.

Выход из обороны у игроков "Зенита" через фланги не клеился. Первые двадцать минут пытались комбинировать через центр, но хавбеки попадали под жесткий прессинг быстрых бельгийцев. Затем инициативу перехватили игроки "Брюгге".

"Зенит" достал старую схему - выносы центральных защитников в расчете на таргетмена Дзюбу. Противник давно изучил такую тактику и успешно перекрывал габаритного форварда. Попробовали забрасывать мяч в свободные зоны, но у Дзюбы нет навыков скоростного дриблинга.

Других вариантов развития атак для Лиги Чемпионов у "Зенита" просто нет. В РПЛ этого хватает, чтобы побеждать. В ЛЧ команды классом гораздо выше. Ответный гол был забит не после комбинации, а дальним ударом защитника Ловрена, который пробил на удачу.

Недооценка соперника

Бельгийскую команду явно недооценили. После известий о том, что несколько игроков "Брюгге" пропустят матч из-за вируса, все окончательно расслабились. Питерцы не учитывают мотивацию молодых футболистов соперника. Им нужно показывать классную игру в каждом матче Лиги Чемпионов. Это большая рекламная компания, где можно демонстрировать себя потенциальному работодателю из большого клуба.

Игроки "Зенита" такой мотивации лишены. Получившие огромные контракты футболисты немедленно снижают требования к своей игре. Поэтому лучший у "Зенита" 37-летний Жирков, которого даже не включили в основной состав.

С такой игрой, "Зениту" можно рассчитывать только на последнее место в группе.