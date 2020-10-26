В РК посетители бара выпрыгивали со второго этажа, убегая от полиции

В Сети появился видеоролик, в котором нарушающие карантин посетители и сотрудники столичного караоке-бара в городе Нур-Султан Казахстана выпрыгивали через окно, пытаясь скрыться от полицейских, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 25 октября. Согласно описанию поста на странице "Жалобы Астана" в "Инстаграме", происходящее на видео засняли ночью в одном из жилых домов.

В ходе патрулирования сотрудники полиции заметили в ночное время группу людей перед караоке баром SOVA. Стоящие перед заведением люди, увидев приближающийся автопатруль, заведомо зная, что нарушают карантин, забежали в здание. Администратор и клиенты заведения начали убегать от полицейских, выпрыгивая через окно второго этажа. К счастью, никто не пострадал, - говорится в сообщении Департамента полиции Нур-Султана.

По информации ведомства, собранный материал в отношении владельца заведения направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения.

Ранее в караоке-баре SOVA были неоднократно выявлены факты нарушения карантинного режима, отмечают в полиции.

В Департаменте полиции Нур-Султана предупредили граждан и владельцев заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо соблюдать требования постановления главного санитарного врача. Нарушителей обещают привлечь к ответственности согласно действующему законодательству.