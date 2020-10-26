Осторожно фото! Милиция просит опознать тело неизвестного мужчины

9 августа 2020 года примерно 21:00 часов на пересечении улиц Боконбаева и Тимирязева г.Бишкек был обнаружен труп мужчины европейской внешности, примерный возраст 35-40 лет. Об этом сообщает УВД Ленинского района.

Следственной службой УВД Ленинского района г.Бишкек данный факт зарегистрированы в ЕРПП.

Приметы: рост 175-175 см., волосы русые с сединой, лицо овальное, худощавого телосложения.

При осмотре неопознанного трупа мужчины, установлено, что на нем были одеты следующие вещи: черная кепка, синяя футболка с белыми полосками по бокам, черные брюки и коричневый ремень.

Уважаемые граждане, просим оказать содействие по установлению вышеуказанного найденного трупа мужчины. Всех, кто располагает какими-либо данными о мужчине на фото, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (705) 450-553, 0 (553) 102-465, 0(312) 352-605 и 102.