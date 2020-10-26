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Единственным законным мэром Бишкека муниципалитет признал Наримана Тюлеева

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- Виктория Гунгер
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Мы, мэрия города Бишкек, официально заявляем, что у нас есть законный исполняющий обязанности мэра столицы - первый вице-мэр Нариман Тюлеев. Его на законных основаниях назначил экс-мэр Азиз Суракматов (п.5, ч.1, ст.21 и ст. 27 Закона КР "О статусе столицы"), чья отставка была принята и.о. президента КР, премьер-министром КР Садыром Жапаровым 21 октября 2020 года. Об этом сегодня сообщили в муниципалитете.

Как отмечается, согласно статье 24 Закона КР "О статусе столицы", в случае досрочного освобождения мэра города от должности, премьер-министр КР может назначить исполняющего обязанности мэра и возложить исполнение обязанностей мэра на первого вице-мэра города Бишкек. Отсюда следует, что все действия соблюдены и выполнены в соответствии с действующим законодательством КР. Столица Кыргызстана находится в правовом поле! Официально фракции Бишкекского городского кенеша СДПК, "Онугуу-Прогресс" и "Республика - Ата Журт" не поддерживали и не поддерживают самоназванных кандидатов на пост и. о. мэра Бишкека.

- Де-юре и де-факто Нариман Тюлеев остается первым вице-мэром. Дорогие горожане! Эпидемиологическая ситуация в стране, столице усложняется, правовой вакуум вокруг управления городом невозможно разрешить до избрания мэра новым составом горкенеша. Нам нужно решать текущие задачи, обеспечивать жизнедеятельность города, и без совместных усилий нам не разрешить вопросы города. На носу завершение года, необходимо скорректировать бюджет 2020 года и утверждать бюджет на 2021 год, строить планы как минимум на 1 квартал 2021 года. Надо забыть о политике и личных интересах и просто работать. Столице нужна стабильность. Однако давление и попытки захвата не прекращаются, несмотря на широкое возмущение общественности. Кандидат на пост, не обладая уважением к законам республики, проводит пресс-конференции и заявляет, что вопрос назначения и.о. мэром уже решен, - подчеркнули в мэрии.

В муниципалитете уточнили, что и.о. мэра можно назначить, если предыдущий был освобождён по отрицательным мотивам по инициативе городского парламента. В остальных случаях выборы мэра, и до проведения выборов его обязанности исполняет первый вице-мэр. Законом же определена дата выборов в горкенеш - апрель 2021 года, т.е. через полгода.

- А до того момента какое-либо назначение со стороны будет грубейшим нарушением законодательства Кыргызской Республики, - добавили в мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/393511
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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