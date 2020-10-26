Погода
$ 80.42 - 80.75
€ 94.65 - 96.05

Депутат: Мэра Бишкека пусть выбирает новый состав горкенеша

373  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сейчас нет срочной необходимости в выборах нового мэра Бишкека. Об этом редакции VB.KG заявил депутат горкенеша от фракции Кыргызстан Таалайбек Сагынов.

По его словам, все должно проходить в рамках закона.

- Согласно закону, обязанности мэра должен исполнять его заместитель, который, в принципе, вполне на недолгий срок может взять на себя эти обязанности. Через пять месяцев и так пройдут выборы в Бишкекский горкенеш и новый состав уже пусть выберет градоначальника, - сказал депутат.

Также Сагынов не исключает, что выборы в горкенеш могут быть также перенесены.

- Насколько я понимаю, руководство страны планирует провести конституционную реформу и если она коснется местных кенешев, в том числе и столичного, то не исключается, что выборы могут быть перенесены на какое-то время, - отметил он.

Напомним, вокруг должности мэра Бишкека разгорелся нешуточный скандал. На это место стал претендовать член партии "Мекенчил" и активист Торохан Жунусбеков, который заявил, что его поддержали три фракции горкенеша и сам и.о. президента Садыр Жапаров. Позже пресс-служба БГК опровергла его заявление.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393512
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Бишкек, Кыргызстан, мэр, скандал, Таалайбек Сагынов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  