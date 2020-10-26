Депутат: Мэра Бишкека пусть выбирает новый состав горкенеша

Сейчас нет срочной необходимости в выборах нового мэра Бишкека. Об этом редакции VB.KG заявил депутат горкенеша от фракции Кыргызстан Таалайбек Сагынов.

По его словам, все должно проходить в рамках закона.

- Согласно закону, обязанности мэра должен исполнять его заместитель, который, в принципе, вполне на недолгий срок может взять на себя эти обязанности. Через пять месяцев и так пройдут выборы в Бишкекский горкенеш и новый состав уже пусть выберет градоначальника, - сказал депутат.

Также Сагынов не исключает, что выборы в горкенеш могут быть также перенесены.

- Насколько я понимаю, руководство страны планирует провести конституционную реформу и если она коснется местных кенешев, в том числе и столичного, то не исключается, что выборы могут быть перенесены на какое-то время, - отметил он.

Напомним, вокруг должности мэра Бишкека разгорелся нешуточный скандал. На это место стал претендовать член партии "Мекенчил" и активист Торохан Жунусбеков, который заявил, что его поддержали три фракции горкенеша и сам и.о. президента Садыр Жапаров. Позже пресс-служба БГК опровергла его заявление.