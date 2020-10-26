Многострадальный ГИК и Абжапарова. Два уголовных дела работе не помеха?

Протеже экс-министра финансов Бактыгуль Жээнбаевой - Эльмира Абжапарова срывает государственную программу "Доступное жилье 2015-2020". Госипотека на грани провала! С таким заявлением в редакции VB.KG обратились сотрудники ГИК.

В процессе судебных заседаний выявлено, что ни один документ Госипотечной компании не соответствует нормам делопроизводства и типовой инструкции. А значит, не имеет юридической силы.

Надо отметить, что решением Ленинского районного суда пресс-секретарь Госипотечной компании Нурида Имаралиева была восстановлена в должности, заработную плату за вынужденные прогулы Совет директоров компании обязал возместить Эльмиру Абжапарову, так как все фиктивные замечания и акты, оформленные задним числом, были сфабрикованы и надуманы.

Истоки проблемы

Эльмира Абжапарова была назначена экс-министром финансов Бактыгуль Жээнбаевой. Той самой, против руководства которой недавно восстало целой министерство.

Возможно, скоро это ожидает и Абжапарову. Она, по словам сотрудников, недавно уволила одного из юристов Госипотечной компании Аската Ибралиева из-за проигрыша ее дела в суде.

Теперь же, на деньги, выделяемые ГИК из бюджета, и при наличии целого юридического отдела, Апжапарова нанимает адвоката по уголовным делам Бакыта Жумашева. То есть, кыргызстанские налогоплательщики вынуждены платить, по сути, не только штатным юристам ГИК, но и тем, кого неэффективный начальник нанимает в обход отдела и за немалые средства.

- Кадры, которые являются командой Бактыгуль Жээнбаевой, включая саму Абжапарову, являются неквалифицированными специалистами. Они не имеют ни одного дня опыта на государственной службе, - отмечают сотрудники ГИК.

По словам сотрудников ГИК, это стало причиной немалых нарушений в ведомстве и поставило под угрозу программу "Доступное жилье".

Так, по указанию экс-министра финансов Бактыгуль Жээнбаевой, как поясняют они, ОАО "ГИК" в лице председателя Правления Абжапаровой нанял на работу трех сотрудников в еще незарегистрированную "ЖСКК". В итоге эти сотрудники на протяжении 5 месяцев с фонда заработной платы ОАО "ГИК" получали заработную плату в сумме 400 тысяч сомов. Причем без перерыва в пик коронавируса. (Статья 353 ТК "Самоуправство", Статья 305 ТК "Превышение должностных полномочий").

Тогда Абжапарова в свое оправдание отмечала, что все сделано легально, а зарплаты в разы меньше той, что указана в заявлении.

В ГИК тогда отметили, что компания "ЖСКК" зарегистрирована 14 мая этого года. Сейчас мы подали документы на лицензию. Она будет поднадзорна Национальному банку.

Вот только сами сотрудники заявляют, что соответствующие органы долгое время игнорировали происходящее в их ведомстве в угоду экс-министру финансов.

- В 2019 году инициируя трехстороннее соглашение о передаче ОАО "ГИК" двух многоэтажных домов на баланс мэрии, экс-министр финансов Жээнбаева дает указание главе "ГИК" Абжапаровой вынести предложение Правительству об отказе от строительства и передаче двух завершенных строительных объектов мэрии Бишкека и Нарына. Экс-министр Финансов Жээнбаева и глава ГИК Абжапарова чуть не лишили в итоге 195 учителей и врачей социального жилья. Экс-члены Совета Директоров Азамат Абдыбеков и Джаныбек Аманалиев неоднократно поднимали вопрос о сокрытия финансовых нарушений при строительстве 60-квартирного 5 этажного дома в городе Нарын. В итоге Жээнбаевой были освобождены от своих должностей, так как писали заявление в Генеральную прокуратуру, на основании которого началось досудебное производство. Благодаря резонансу, возникшему из-за статей в СМИ, дома не были переданы мэрии, и были реализованы представителям бюджетной сферы согласно механизму "Аренда с последующим выкупом", - напоминают сотрудники ГИК.

Удар по бюджету

Представители ГИК также уточняют, что их ведомство должно было ввести дома в эксплуатацию еще в августе, но начал заселять жильцов только в декабре 2019 года.

- В течение 3 месяцев бюджет потерял средства от арендных платежей в сумме более 5,5 млн сом, а также понес расходы за отопление пустующих квартир в сумме 130 тысяч сом. Также при строительстве Нарынского дома выявлены следующие нарушения: не была создана рабочая группа по передачи проекта и соответствующих документов, хотя это было закреплено распоряжением премьер-министром Темиром Сариевым. К тому же, при акте приема-передачи РКФР ГИК из 4 членов комиссии отсутствуют подписи двоих. При этом 4,7 миллиона сом без проведения тендера (противоречит Закону о Госзакупках) уплачены руководством ГИК за неадаптированный для Нарына проект, что требует дальнейшего расследования. Ведь несмотря на аналитическую записку строительного отдела о приостановлении строительства на нулевом цикле, ГИК начал строительство дома, не дожидаясь экспертизы грунтовых почв, - рассказывают редакции сотрудники ведомства.

Экс-члены Совета Директоров ГИК Азамат Абдыбеков и Джаныбек Аманалиев Джаныбек дважды не принимали отчет финансово-хозяйственной деятельности ГИК, в результате чего были смещены по указанию Жээнбаевой.

- В целях ликвидации неугодных сотрудников, написавших заявление в Финансовую полицию (ГСБЭП), парламенту, омбудсмену и другим соответствующим, руководством ГИК было проведено незаконное сокращение сотрудников в количестве 12 человек без письменного согласия представительного органа, что противоречит Законодательству КР. 23 сентября 2019 года на основании письма экс-пресс-секретаря Аскара Осмонова в аппарат Президента была осуществлена проверка деятельности ГИК, в результате которой аудиторы подтвердили финансовые и административные нарушения (Аудиторское заключение прилагается – прим. Ред.), во избежание мер по отношению к руководству ГИК при инициативе и давлении Жээнбаевой на ФУГИ происходит безосновательное освобождение от должности председателя Совета Директоров Аманалиева Джаныбека, чтобы Совет Директоров не успел уволить членов Правления. Затем происходит массовое увольнение сотрудников, уволен начальник Отдела мониторинга Даакыбаев, также незаконно была уволена пресс-секретарь Нурида Имаралиева за дачу достоверного в СМИ.

Сотрудники напоминают, какие нарушения допустила руководитель ГИК Эльмира Абжапарова в течение 1 года и 4 месяцев:

Вместо увольнения лиц, вина которых доказана аудиторскими заключениями от 4 октября 2019 аудиторами Фонда управления государственного имущества и предписаниями Гостехинспеции, оказала всецелую поддержку команде экс-главы ГИК Жээнбаевой. Нарушила задание по неисполнению Протокольного Поручения Правительства КР № 4 от 22.05.2019 года в пункте 4, где ФУГИ дается задание в месячный срок провести качественный анализ бюджета расходов ГИК в целях оптимизации. Однако согласно Плану расходов Фонду Заработной Платы ГИК на 2020 год ФЗП не только не сократился, но, напротив, увеличивается на 25 168 353,00 сом, благодаря раздутым зарплатам руководства. В итоге республиканский бюджет недополучает 25 168 353, сом. (копии документов имеются – ред.). Незаконно уволила 14 человек. Один - пресс-секретарь Нурида Имаралиева восстановлена по решению Ленинского районного суда. Еще четыре сотрудника подали коллективный иск на незаконные действия Эльмиры Абжапаровой. В целях сокрытия финансовых нарушений при строительстве Нарынского дома, в результате которого цена за квадратный метр была превышена до 64 тысяч сом, решила скрыть халатность экс-глав ГИК Б. Шамкеева и Б. Жээнбаевой, нарушив государственную программу "Доступное жилье 2015-2020", отказавшись от строительства.

Для сведения: За имением признаков преступления на Эльмиру Абжапарову возбуждено 2 уголовных дела: 30 мая 2020 года ГСБЭП по статье 320,часть 2.(ЕРПП-03-300-2020-000193) и 2.09 2020 Генеральная прокуратура - по статье 233,часть 1.

Также Генеральная прокуратура направила коллективное обращение в Совет безопасности о противоправных действиях Абжапаровой Эльмиры.

Аппаратом Президента КР была инициирована проверка, в результате чего осуществляется проверка ревизором ФУГИ Омурзаком Жумабаевым.

Удивительно, что на протяжении пары лет и при наличии ряда документов о нарушениях, глава ГИК Абжапарова не только продолжает работать на своей должности. Более того, складывается впечатление, что соответствующие органы намеренно закрывают глаза на происходящее в ГИК.

Редакция VB.KG продолжит разбираться в нарушениях, происходящих в Госипотечной компании, и личном участии там руководителя ведомства Эльмиры Абжапаровой.