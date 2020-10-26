Ее любовь - стремительность атаки

Бывший игрок фрунзенской команды "Буревестник" по гандболу Татьяна Шумейко (Ермашова) по собственной инициативе создала группу подготовки молодых игроков. За эту работу ей никто не платит, у тренера и ее подопечных нет своего зала, даже мячи тренер покупает на собственные деньги. Но тем не менее Шумейко и ее юные бомбардиры мечтают создать свой клуб и участвовать в международных турнирах.

Команда молодости нашей

В 1967 году в столичную школу № 29 пришел тренер по гандболу Анатолий Дергачев и пригласил старшеклассников в секцию по этому виду спорта. На следующий день к нему на городский стадион (где сейчас находится Дом правительства) прибежали человек 20 мальчишек и дюжина девчонок. Тинейджерам было жутко интересно узнать, что такое гандбол. Это сейчас в Интернете можно получить любую информацию, а тогда, в середине ХХ века, такой возможности не было.

Анатолий Дергачев пригласил новичков из средней школы № 29 на тренировку уже действующей юношеской команды, рассказал им об основных правилах игры в гандбол. На первые занятия приходили все, потом их ряды существенно сократились (не всем понравилась эта игра), а в конечном счете остались всего лишь десять мальчишек, столько же девчонок, в том числе и Татьяна Ермашова.

Таня умела метко и хлестко бросать мяч по воротам, высоко прыгать в момент нанесения удара, да и тактические установки тренера схватывала на лету. Вскоре она стала одной из самых грозных нападающих своей команды. Не сказать, что лучшей, но одной из них - точно.

В те годы юные гандболистки нашей республики часто выезжали на всесоюзные соревнования. Фрунзенская команда побывала практически во всех республиках и редко когда занимала последние места.

Особенно отчетливо помнит Татьяна матчи Всесоюзной спартакиады школьников 1972 года. Сборная Кыргызстана встречалась с дружиной из Москвы. Соперницам нашей команды победа была нужна как воздух. В случае успеха они могли претендовать на первое место в турнире. За москвичек переживали не только болельщики, но и... арбитры. Подопечных Анатолия Дергачева беспощадно засуживали, назначая в их ворота бесконечные штрафные удары. Однако наша дружина не только выстояла, но и сумела победить россиянок. В результате заняла на Спартакиаде десятое место, что стало высшим достижением для нее.

В классе "А"

В начале 70–х годов Спорткомитет СССР принял решение создать специальную лигу не хватающих звезд с неба гандбольных команд под названием класс "А". Фрунзенская команда под названием "Буревестник" вошла в эту лигу и встречалась с соперницами из соседних республик. Лучшая команда попадала в финальную стадию класса "А", где боролась с победителями других региональных групп.

В "Буревестник" вошли лучшие гандболистки кыргызских вузов: вратарь Людмила Титова, полевые игроки Светлана Свириденко, Раиса Соколова, Софья Давлеткельдиева, Людмила Тютрина, Зоя Дадабаева, Наталья Прыткова, Елена Фоттелер, Вера Ивлева, Гуля Шаршенбиева и Татьяна Шумейко. Правда, она сначала сидела на скамейке запасных, но потом тренер Юрий Харченко все чаще стал выпускать ее в стартовом составе. И ни разу хрупкая, но стремительная нападающая не подвела своего наставника и партнерш по команде.

В один из сезонов "Буревестник" занял первое место в своей среднеазиатской группе и должен был принять участие в финальных играх лиги. Но тогдашнее руководство республиканского Спорткомитета решило, что наша команда в финальных поединках выступит слабо, а потому отказалось финансировать поездку девчонок на решающие игры. Об этом факте разоблачительную статью написал всемогущий тогда "Советский спорт". Во Фрунзе из Всесоюзного спорткомитета приезжали с проверкой чиновники из Москвы. Но наши завы и замзавы спортивного ведомства сумели как–то доказать, что "Буревестник" - не перспективная команда, а потому тратить деньги на поездку гандболисток на финальный турнир бессмысленно.

Трудно поверить, но факт: девчонки играли бесплатно. Им отказывались платить зарплату, мотивируя свое решение низким уровнем мастерства игроков. Спортсменки получали лишь талоны на питание.

Вот такое у нас было отношение к гандболу.

Несостоявшееся возрождение

Татьяна Шумейко рано завершила игровую карьеру - вышла замуж, родила детей. Несколько лет проработала в Институте физической культуры и спорта, а затем стала преподавателем физкультуры в Национальном университете. В течение 40 лет она укрепляла здоровье "мучеников науки", в общем–то была довольна своей судьбой. Да и грустить было особо не о чем. Ее любимый гандбол исчез со спортивной арены республики еще в начале перестройки.

Но был человек, который прилагал титанические усилия для возрождения этого вида спорта, - тренер Анатолий Дергачев. В какие только кабинеты с просьбой о помощи он ни стучался, везде получал вежливый, но решительный отказ. И все–таки нашелся единомышленник в лице депутата Жогорку Кенеша Максата Сабирова. Парламентарий, как оказалось, сам в молодости увлекался гандболом и потому решил помочь Дергачеву в его начинании. Так, в Бишкеке и в Иссык–Кульской области, в селе Беловодском Московского района появились первые детские группы подготовки. Между ними даже раз в год проводились турниры. Президентом Федерации гандбола тренеры выбрали, конечно же, Максата Сабирова.

Один раз наши гандболисты выезжали на турнир в Алматы и заняли там почетное второе место. Но о создании взрослой команды, которая могла бы бороться с сильными соперниками, даже мечтать не приходилось. Не подросли у нас еще молодые таланты, не созданы для них должные условия. Никак гандбол в Кыргызстане не может вырасти из коротких штанишек. К тому же Федерацией гандбола страны теперь правит уже другой человек. Но кто он - многие не знают. Бывают такие чудеса в нашем спорте.

И все же Татьяна Шумейко вернулась в гандбол. Правда, довольно необычным способом. Несколько лет назад в Бишкеке стали проводиться массовые соревнования среди детей под названием "Детская лига". В программу этих состязаний был включен гандбол. Татьяну Шумейко назначили арбитром турнира. Ее зоркий глаз сразу же заметил талантливых мальчишек, и она рискнула пригласить их в секцию, которую еще только предстояло открыть.

Сначала Татьяне Дмитриевне повезло. Директор столичной СДЮШОР по игровым видам спорта Мурат Узупбеков выделил ей тренерскую ставку, и она на вполне законных основаниях стала заниматься с детьми. Счастье продолжалось года полтора. За это время Шумейко со своими воспитанниками съездила на турнир в Ташкент, где они заняли второе место, затем ее мальчишки успешно выступили в Алматы. Но год назад Мурата Узупбекова заставили отдать ставку тренера по гандболу наставнику по другим дисциплинам. Татьяна Шумейко и ее воспитанники оказались за бортом.

В поисках доброго дяди

Но и сегодня 66–летняя Татьяна Шумейко не думает сдаваться. Она все равно занимается со своими воспитанниками. Договорилась с руководителями кафедры физического воспитания КНУ о предоставлении спортзала на безвозмездных условиях. Занимается с мальчишками в то время, когда зал свободен. Иногда тренирует подопечных в одной из школ микрорайона "Джал". А когда оба зала заняты, проводит тренировки на улице.

Тренер дорожит своими мальчишками. Вернее, их способностями к гандболу. У нее есть отличный вратарь - Бекболот Джалалов. У парня - потрясающая реакция, он смел, умеет читать игру, то есть предвидеть направление удара соперников. Из него, убеждена Шумейко, может выйти отличный страж ворот.

Большие способности к гандболу имеют Адилет Нурлан уулу, Калыбек Токтобек уулу, Алдияр Рамис уулу. И что самое главное, все они сами очень любят этот вид спорта, мечтают вырасти в больших мастеров гандбола. Но, наверное, этим их мечтам не суждено сбыться. Никто в стране, похоже, не заинтересован в развитии этого спорта, хотя он олимпийский и очень популярен во всем мире. И даже такие энтузиасты, как Татьяна Шумейко, никак не могут переломить эту ситуацию, хотя делают большое дело - соединяют детей и спорт.

Здесь будет уместно вспомнить о том, как зарождался гандбол в Кыргызстане. Довольно любопытная история. Ручной мяч (старое название гандбола) в СССР стал развиваться в начале 60–х годов прошлого века. В Европе к тому времени уже проходили национальные чемпионаты, континентальные первенства. Затем спохватились и спортивным чиновники Советского Союза. Трудно сказать, как проходило становление этого вида спорта в других республиках, но в Кыргызстане его стали развивать специалисты по другим игровым дисциплинам. К примеру, тот же Анатолий Дергачев (который ушел из жизни всего лишь несколько месяцев назад) ранее профессионально занимался баскетболом. Премудрости новой игры тренер изучал по присланным из Москвы методичкам, слушал лекции специалистов.

Вскоре появились и другие тренеры, некоторые успели окончить знаменитый спортивный Университет имени Лесгафта в Ленинграде. Одним словом, к концу 60–х во Фрунзе действовали более десяти секций по гандболу для мальчиков и примерно столько же для девочек, подключились и другие регионы республики.