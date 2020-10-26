Вандалы в Бишкеке подожгли павлина

В Бишкеке на бульваре Эркиндик кто-то поджег деревянную скульптуру павлина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным пресс-службы, павлин находился на бульваре два года, изредка его забирали на обновление лакового покрытия.

"Скульптуру изготовил Эркин Төрөкулов, мастер-деревщик МП "Бишкекзеленхоз" в 2018 году, он стоил городу порядка 14 тысяч сомов.

По данному факту вандализма мы обратились в Первомайский РУВД, будем держать вас в курсе.

Дорогие горожане! Просим бережно относиться к муниципальному имуществу, городу, ведь на восстановление затрачиваются дополнительные средства и человеческие ресурсы", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.