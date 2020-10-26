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Вандалы в Бишкеке подожгли павлина

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке на бульваре Эркиндик кто-то поджег деревянную скульптуру павлина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным пресс-службы, павлин находился на бульваре два года, изредка его забирали на обновление лакового покрытия.

"Скульптуру изготовил Эркин Төрөкулов, мастер-деревщик МП "Бишкекзеленхоз" в 2018 году, он стоил городу порядка 14 тысяч сомов.

По данному факту вандализма мы обратились в Первомайский РУВД, будем держать вас в курсе.

Дорогие горожане! Просим бережно относиться к муниципальному имуществу, городу, ведь на восстановление затрачиваются дополнительные средства и человеческие ресурсы", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/393520
Теги:
вандализм, парк, Бишкек
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