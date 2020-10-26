Россия и в дальнейшем будет нуждаться в мигрантах

Мигранты еще долгое время будут востребованы в России. Так считает директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.

Говоря о недавнем заявлении мэра Москвы Сергея Собянина о снижении в 2020 году на 40 процентов числа трудовых мигрантов в городе, что заметно повлияло на рынок труда и деятельность городских служб, Дмитрий Полетаев считает это подтверждением сохраняющей потребности России в приезжей рабочей силы. И полагает, что страна еще долго будет нуждаться в сезонных рабочих.

Эксперт уверен, что как только вынужденное затишье в экономике, связанное с пандемией, пойдет на спад, рабочие места вновь появятся, в Москве и других больших городах места для мигрантов сохранятся. Но те ниши, которые можно назвать "мигрантскими", будут видоизменяться: "Для мигрантов появится больше мест в службах доставки, а также в сферах строительства, ЖКХ и услуг - все это никуда не денется".

"Кроме того, продолжится процесс стягивания рабочей силы в центр России и в города. Появятся места вне больших агломераций, это тенденция будущих 10-15 лет. Речь о местах для мигрантов с невысокой трудовой квалификацией, куда будут приходить лишь на время. Поэтому мы должны беспокоиться даже о том, что нам может не хватить тех трудовых мигрантов, на которых сейчас рассчитываем", - прогнозирует Дмитрий Полетаев.

При этом он убежден, что в России "необходимо менять законодательство в сторону большей реалистичности к ситуации", - считает эксперт по миграции.

Во взаимодействии с коллегами из Тянь–Шаньского аналитического центра при Американском университете в Центральной Азии (АУЦА, Бишкек) Дмитрий Полетаев и другие российские эксперты реализовали уже не один проект, касающийся, в том числе, жизни и работы кыргызских трудовых мигрантов в России. Ранее, еще до пандемии, он отмечал, что преимущества, которые дает кыргызским мигрантам членство их республики в ЕАЭС, облегчало их пребывание в РФ, но порождало другую проблему. А именно; кыргызстанцы стали реже заключали трудовые договоры с российскими работодателями.

"С одной стороны, в этом есть некий правовой нигилизм. С другой, может иметь место нежелание самих работодателей идти на оформление трудовых отношений с иностранными работниками. По–любому кыргызстанцы в итоге оказываются более уязвимы в правовом и социальном отношении. Они становятся субъектами теневой экономики, их могут обмануть, не заплатить, они могут оказаться жертвами торговли людьми. Без легального договора человек также лишен возможности получить полис и на законных основаниях прикрепиться к поликлинике, обслуживаться в ней", - заявлял Полетаев.