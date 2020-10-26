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Камчыбек Ташиев поздравил бойцов "Альфа" с 28-летием образования спецназа

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- Екатерина Улитина
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26 октября 2020 года с участием руководства ГКНБ КР и личного состава ССН "Альфа" проведено торжественное мероприятие в честь 28-летия образования спецназа ГКНБ КР.

В своей поздравительной речи председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев отметил, что бойцам спезназа всегда уделялась особое внимание, так как на их плечи возложена важнейшая задача по пресечению террористических проявлений во благо обеспечения национальной безопасности страны.

После выступления были поощрены ряд сотрудников ведомственными наградами.

В конце мероприятия руководству ГКНБ была продемонстрирована боевая подготовка бойцов спецназа, боевая техника, оружие и специальные средства, которые используются в различных контртеррористических операциях. Также глава ГКНБ КР ознакомился с условиями несения службы и быта сотрудников спезназа.

Напомним, ССН "Альфа" ГКНБ КР была образована 27 октября 1992


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URL: https://www.vb.kg/393525
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
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