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ГКПЭН планирует искать инвесторов на месторождения на Фондовых биржах

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- Азиз Осмонов
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Сегодня все запасы, известные в Кыргызстане и на которые ГКПЭН выдает лицензии, разведаны еще во времена СССР. За 30 лет нашей независимости мы не открыли ни одного месторождения. Не было ни разведки, ни полноценной добычи. Об этом на встрече главы ГКПЭН с бизнесом сообщил председатель ведомства Жыргалбек Сагынбаев.

Он отметил, что во время визита президента РФ в КР подписано соглашение с ОАО "Госгеология" на сумму 1 млрд 200 млн долларов.

- Эта сумма будет направлена на разведку, на изыскание и т.д. Причем, применяя спутниковые технологии. Вскоре мы должны приступить к реализации договоренностей. Я очень надеюсь, что потраченные "Госгеологией" средства, принесут республике выгоду и помогут обнаружить несколько месторождений, равных по значимости Кумтору и Джерую, - подчеркнул Сагынбаев.

Глава ГКПЭН также сделал акцент, что против размещения конкурсов на наши недра в местных газетах.

- Эти объявления не видят ни, скажем, японцы, ни корейцы, ни европейцы. Мы должны выходить на Фондовые биржи и там работать с потенциальными инвесторами. Это поможет в кратном размере увеличить поступления в бюджет. Также надо увеличивать стоимость начальной цены на месторождения, и прекращать практику, когда у нас цены на рудники начинаются с 1000 долларов. Это те реформы, которые в ближайшее время ожидают горнодобывающую отрасль, - подчеркнул Жыргалбек Сагынбаев.

Отметим, мероприятие организовано ЦК Горно-металлургического профсоюза КР.


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URL: https://www.vb.kg/393526
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, инвестиции, промышленность, фондовый рынок, Кыргызская фондовая биржа, Кыргызстан, ГКПЭН
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