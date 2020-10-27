Погода
$ 80.91 - 81.31
€ 94.65 - 96.05

"Сны Манкурта". В музее ИЗО открываются сразу две выставки

308  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекский фотограф Болот Исабеков предлагает зрителям свою серию "ПАЛИМПСЕСТ. КАДЖИ-САЙ", рассказывающую о заброшенных шахтах уранового рудника в окрестностях посёлка Каджи-Сай на южном берегу Иссык-Куля. Палимпсест (греч.) - В древности так обозначалась рукопись, написанная на пергаменте, где первоначальный текст был соскоблен. Кроме того палимпсест - это и медицинское название особого вида нарушения памяти, т.н. "лоскутная память".

Каджи-Сай - это важная часть советского ядерного проекта, именно с добычи урана начиналось советское ядерное преимущество. А каджи-сайские рудники, заложенные в 1940-х, начинались с заключённых, добывавших там уран. Там же недалеко сохранились заброшенные входы в шахты, опоры от вышек с "вертухаями" и остатки безымянных могил первых подневольных уранодобытчиков... Безмолвные руины, фрагменты былой промышленной мощи, следы никому не нужной ныне истории...

Ошский художник Анатолий Цыбух представляет своё графическое исследование о манкуртах: их типологию (простодушные манкурты, квазиманкурты, mankurtus vulgaris, совсем-не-манкурты...), манкуртические сны (часто причудливые кошмары), манкуртические занятия и манкуртические фантазии - одновременно пугающие и занимательные.

Куратор выставки: Наталья АНДРИАНОВА

Орг.группа: Зарема КОЛКОМБАЕВА, Гульзат

АЛАГОЗ кызы Руководитель серии проектов

"Эсимде":

Эльмира НОГОЙБАЕВА

Справки: 0555 001 636


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393530
Теги:
выставка, искусство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  