"Сны Манкурта". В музее ИЗО открываются сразу две выставки

Бишкекский фотограф Болот Исабеков предлагает зрителям свою серию "ПАЛИМПСЕСТ. КАДЖИ-САЙ", рассказывающую о заброшенных шахтах уранового рудника в окрестностях посёлка Каджи-Сай на южном берегу Иссык-Куля. Палимпсест (греч.) - В древности так обозначалась рукопись, написанная на пергаменте, где первоначальный текст был соскоблен. Кроме того палимпсест - это и медицинское название особого вида нарушения памяти, т.н. "лоскутная память".

Каджи-Сай - это важная часть советского ядерного проекта, именно с добычи урана начиналось советское ядерное преимущество. А каджи-сайские рудники, заложенные в 1940-х, начинались с заключённых, добывавших там уран. Там же недалеко сохранились заброшенные входы в шахты, опоры от вышек с "вертухаями" и остатки безымянных могил первых подневольных уранодобытчиков... Безмолвные руины, фрагменты былой промышленной мощи, следы никому не нужной ныне истории...

Ошский художник Анатолий Цыбух представляет своё графическое исследование о манкуртах: их типологию (простодушные манкурты, квазиманкурты, mankurtus vulgaris, совсем-не-манкурты...), манкуртические сны (часто причудливые кошмары), манкуртические занятия и манкуртические фантазии - одновременно пугающие и занимательные.

Куратор выставки: Наталья АНДРИАНОВА

Орг.группа: Зарема КОЛКОМБАЕВА, Гульзат

АЛАГОЗ кызы Руководитель серии проектов

"Эсимде":

Эльмира НОГОЙБАЕВА

Справки: 0555 001 636