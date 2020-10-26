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Алмазбек Атамбаев объявил голодовку. Его перевели в СИЗО-1

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- Екатерина Улитина
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Бывший президент Алмазбек Атамбаев переведен в СИЗО ГКНБ в СИЗО-1. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката Замира Жоошева.

По данным Жоошева, Алмазбека Атамбаева содержат в подвальном помещении, которое раньше предназначалось для осужденных к смертной казни.

"До этого в камере давно никто не находился и в ней только сегодня включили отопление. Канализация не работает, двери в камеру постоянно открыты", - цитируют издания адвоката.

В знак протеста Алмазбек Атамбаев объявил голодовку.

Пресс-служба ГСИН пока недоступна для комментариев.


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URL: https://www.vb.kg/393531
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, СИЗО, голодовка
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