Алмазбек Атамбаев объявил голодовку. Его перевели в СИЗО-1

Бывший президент Алмазбек Атамбаев переведен в СИЗО ГКНБ в СИЗО-1. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката Замира Жоошева.

По данным Жоошева, Алмазбека Атамбаева содержат в подвальном помещении, которое раньше предназначалось для осужденных к смертной казни.

"До этого в камере давно никто не находился и в ней только сегодня включили отопление. Канализация не работает, двери в камеру постоянно открыты", - цитируют издания адвоката.

В знак протеста Алмазбек Атамбаев объявил голодовку.

Пресс-служба ГСИН пока недоступна для комментариев.