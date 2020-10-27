"Водопад" чувств Ларисы

Большое международное событие объединило в залах Музея истории Алматы творцов из США, Южной Кореи, Италии, самого Казахстана и Кыргызстана. Нашу республику представляет живописец Лариса Пак.

Выставка изобразительного искусства под названием "Души прекрасные порывы" (Fine impulses of the soul) продлится до конца этого месяца. Жителям Алматы и гостям города повезло - они могут насладиться произведениями мастеров, как говорится, вживую. А вот большинству самих участников экспозиции, увы, пришлось наблюдать за церемонией ее открытия в режиме онлайн.

На алматинской выставке можно найти произведения, созданные практически во всех жанрах. Авторы хотели выразить в своих работах то, что накопилось у них за период карантина и вынужденной изоляции. Это натюрморты, пейзажи, абстрактные и декоративные работы. Художница Лариса Пак из Бишкека планировала показать сразу несколько своих полотен, но в силу ряда обстоятельств на выставку попал только "Водопад".

А чуть ранее в кыргызской столице прошла встреча членов Евразийской творческой гильдии, членом которой Лариса Пак является. В ходе этого мероприятия художница передала другую свою картину "Любовь" для участия в благотворительном аукционе. Он должен состояться в Лондоне уже в этом месяце.